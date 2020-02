Ξεκινούν προσεχώς οι εμπορικές συνομιλίες Τζόνσον – Τραμπ

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Britain's Prime Minister Boris Johnson arrive for a bilateral meeting during the G7 summit in Biarritz, France, August 25, 2019. Erin Schaff/Pool via REUTERS/File Photo

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προετοιμάζεται για την έναρξη εμπορικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Telegraph.» Οι «κόκκινες γραμμές» της βρετανικής κυβέρνησης για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα, ενώ εκτιμάται ότι δεν θα κάνουν αποδεκτές τις αμερικανικές απαιτήσεις, σχετικά με μεγαλύτερη πρόσβαση των αμερικανικών φαρμακευτικών εταιριών στην βρετανική αγορά