Αυτό είναι το τραγούδι της Μπίλι Αϊλις για την νέα ταινία του James Bond

H Μπίλι Άιλις, η οποία πρόσφατα βραβεύτηκε με Γκράμι και με Όσκαρ, έδωσε στη δημοσιότητα το πολυαναμενόμενο τραγούδι των τίτλων της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ «No Time to Die».

Η διάρκειας τεσσάρων λεπτών μπαλάντα, που μιλάει για προδοσία και απόγνωση, την οποία έγραψε η ίδια η αμερικανίδα τραγουδίστρια μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό της Φινέας, ανέβηκε χθες στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες για μουσική και βίντεο.

Την παραγωγή του ομότιτλου τραγουδιού υπογράφει ο Φινέας και την ενορχήστρωση έχουν κάνει οι Χανς Ζίμερ και Ματ Ντάνκλεϊ.

Στο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε από την δισκογραφική εταιρεία Interscope Records/Darkroom, παίζει κιθάρα ο βετεράνος βρετανός μουσικός Τζόνι Μαρ.

Η 18χρονη Άιλις είναι η νεότερη καλλιτέχνης που γράφει και ηχογραφεί το τραγούδι των τίτλων για ταινία του διάσημου κατασκόπου βαδίζοντας στα βήματα της Αντέλ, της Μαντόνα και του Πολ Μακάρτνεϊ.

Οι στίχοι του μιλούν για μια ιστορία αγάπης που έχει δυσάρεστο τέλος: «Κορόιδεψέ με μια φορά, κορόιδεψέ με δύο/ Είσαι θάνατος ή ο Παράδεισος; Δεν θα με δεις να κλαίω ποτέ/ Απλά δεν υπάρχει χρόνος να πεθάνεις».

Η 25η ταινία της σειράς Τζέιμς Μποντ αναμένεται να βγει στους αμερικανικούς κινηματογράφους τον Απρίλιο με τον Ντάνιελ Κρεγκ να υποδύεται για πέμπτη και τελευταία φορά τον βρετανό μυστικό κατάσκοπο.

Η Άιλις αναμένεται να ερμηνεύσει το τραγούδι ζωντανά για πρώτη φορά την βραδιά της απονομής των Brit Awards στο Λονδίνο στις 18 Φεβρουαρίου, ενόψει της έναρξης της περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική στις 9 Μαρτίου, αναφέρει η δισκογραφική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

“It feels crazy to be a part of this in every way. To be able to score the theme song to a film that is part of such a legendary series is a huge honour. James Bond is the coolest film franchise ever to exist. I’m still in shock,” Billie Eilish #NoTimeToDie https://t.co/g6A1w8i10s

— James Bond (@007) January 14, 2020