Βουλή: «Καβγάς» Μηταράκη – Τζανακόπουλου για τη Μόρια

Tension between asylum-seeker migrants and police in the Kara Tepe area of Lesbos island, Greece on February 3, 2020. About 2,000 refugees and immigrants marched from the Reception and Identification Center in Moria to the town of Mytilene. / Ένταση μεταξύ μεταναστών και αστυνομίας στην περιοχή Καρά Τεπέ, Λέσβος, 3 Φεβρουαρίου 2020. Περίπου 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες επιχείρησαν πορεία διαμαρτυρίας από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια προς την πόλη της Μυτιλήνης.

«Καβγάς» με φόντο την τραγική κατάσταση που επικρατεί στην Μόρια μετά και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο πλαίσιο διαμαρτυρίας προσφύγων και μεταναστών που αντιδρούν για τις συνθήκες διαβίωσης και την καθυστέρηση των διαδικασιών παροχής ασύλου προκαλώντας την παρέμβαση των ΜΑΤ, σημειώθηκε στην Βουλή με αφορμή την τροπολογία για τη δημιουργία μητρώου των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος επιτέθηκε σφοδρά στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη καθιστώντας τον «υπεύθυνο για όσα συμβαίνουν στον κολαστήριο της Μόριας», όπως είπε, κατηγορώντας τόσο τον ίδιο όσο και τον πρωθυπουργό ως «ηθικό αυτουργό». «Σπείρατε ανέμους και σήμερα θερίζετε θύελλες», ανέφερε ο κ. Τζανακόπουλος καταλογίζοντας στην κυβέρνηση «δημόσια κοινοβουλευτική παραδοχή των λαθών και του επιτελικού μπάχαλου στο κρίσιμο πεδίο του προσφυγικού το οποίο αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος της κριτικής της ΝΔ την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ». Αναδρομικά: Τον Ιούνιο έρχονται οι αυξήσεις στις συντάξεις Μάλιστα είπε στον κ. Μηταράκη ότι εμφανίζεται ως …δημοσιογράφος περιοριζόμενος σε διαπιστώσεις για την κατάσταση που επικρατεί: «Δεν είστε δημοσιογράφος, δεν είστε για να κάνετε διαπιστώσεις. Έχετε αλλάξει δέκα φορές διοικητικούς όρους για την διαχείριση του προβλήματος», του είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι «πήρατε τη Μόρια με 5.768 και σήμερα έχει 20.000 ανθρώπους που έχουν υπερβεί τα όρια της εξαθλίωσης». «Το πρόβλημα το δημιουργήσατε εσείς και η ακροδεξιά λογική με την οποία διαχειρίζεστε το ζήτημα», σημείωσε, ενώ για τα πλωτά φράγματα είπε ότι «δεν ξέρει κανείς αν πρέπει να γελάσει με την ανοησία σας ή να βάλει τα κλάματα για την ακραία αντίληψη που σας διακρίνει». Προειδοποίησε δε ότι η εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί «μπορεί να πυροδοτήσει ακραίες συμπεριφορές και ακραίες καταστάσεις», τονίζοντας ότι «οι παρεμβάσεις που επιχειρείτε αποτυπώνουν ότι στην κυριολεξία δεν έχετε ιδέα πώς να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα». «Θρέψατε τέρατα», επισήμανε από την πλευρά του ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, επισημαίνοντας μάλιστα ότι «η φιλολογία περί κλειστών κέντρων, αν ετοιμάζετε φυλακές, είναι στον αέρα», βάσει των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Από την πλευρά του ο κ. Μηταράκης αναγνώρισε ότι «η κατάσταση στην Μόρια είναι απαράδεκτη». «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με αυτή την ανοιχτή κατάσταση γι’ αυτό πρέπει να γίνουν τα νέα κέντρα στα νησιά», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η μείωση των ροών και δεύτερη η μείωση των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες. Απαντώντας δε στα πυρά του κ. Τζανακόπουλου του είπε: «Είστε ιδρυτές της Μόριας. Και αν ήμουν …δημοσιογράφος θα σας θύμιζα ότι το πρόβλημα της συμφόρησης προκύπτει από την κοινή ανακοίνωση ΕΕ – Τουρκίας που ναι μεν είχε πολλά θετικά όταν είχατε χάσει τον έλεγχο, όμως εγκλωβίζει στα νησιά». Και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν στρατηγική επιλογή του να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί στην Ελλάδα. Παραδέχθηκε πάντως ότι «υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα νησιά γιατί δεν έχουμε καταφέρει να πιάσουμε την ταχύτητα στις επιστροφές». Και κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση να μην δυσφορεί για το ότι παίρνουμε μέτρα φύλαξης των συνόρων. Όπως δήλωσε «η πολιτική της κυβέρνησης είναι ίδια από την πρώτη στιγμή: φύλαξη συνόρων, επιτάχυνση ασύλου, επιστροφές, λειτουργία νέων κέντρων, διεθνοποίηση». Και δήλωσε ότι «έχουμε στόχο να φτάσουμε τις 200 επιστροφές ανά βδομάδα». Όπως είπε εξάλλου, το τελευταίο 6μηνο μεταφέρθηκαν 20.000 από τα νησιά και παράλληλα κάνουμε επιστροφές. «Έχουμε κάνει επτά αποστολές. Και θα κάνουμε περισσότερες και θα πρέπει να στηρίξετε την υπηρεσία ασύλου όταν δίνει αρνητικές αποφάσεις σε όσους δεν δικαιούνται άσυλο», είπε. «Πάει πολύ να μας μέμφεται ο ΣΥΡΙΖΑ για απραξία που εφάρμοζε την πολιτική των ανοικτών συνόρων και της απραξίας», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Γιάννης Μπούγας, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στην Μόρια «είναι αποτέλεσμα της δικής σας αλλοπρόσαλλης πολιτικής», ενώ για τα επεισόδια σχολίασε ότι «εγείρονται ερωτηματικά για το ποιοι ενθαρρύνουν αυτές τις διαμαρτυρίες». Σε κλοιό ασφαλείας η Μόρια – Σε επιφυλακή ΕΛ.ΑΣ. και Λιμενικό Σώμα