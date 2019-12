Anadolu: Όποιος κυριαρχεί στη Μεσόγειο ελέγχει τρεις ηπείρους

FILE PHOTO: Turkish drilling vessel Yavuz is escorted by Turkish Navy frigate TCG Gemlik (F-492) in the eastern Mediterranean Sea off Cyprus, August 6, 2019. REUTERS/Murad Sezer/File Photo

Δεν έχουν τέλος οι τουρκικές προκλήσεις καθώς ένα νέο εμπρηστικό δημοσίευμα ήρθε να προστεθεί στην επιθετική ρητορική του τούρκων αξιωματούχων οι οποίοι αγνοώντας το διεθνές Δίκαιο επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Συγκεκριμένα, το ειδησεογραφικού πρακτορείου Anadolu διατυπώνεται την άποψη πως όποιος κυριαρχεί στη Μεσόγειο, ελέγχει –ουσιαστικά- τρεις ηπείρους ενώ δημοσιεύει ένα νέο προκλητικό χάρτη ο οποίος στηρίζεται στο τουρκικό δόγμα ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Το Anadolu στην ανάλυση που κάνει με φόντο την τουρκολιβυκή συμφωνία για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών, μιλά για «χαστούκι» στην Κύπρο και στην Ελλάδα ενώ συνεχίζει τραβώντας για μία ακόμη φορά το σκοινί, σημειώνοντας ότι τα drone της Τουρκίας τα οποία πετούν από βάση στα Κατεχόμενα ήρθαν ως απάντηση στα ελληνικά F-16 που πέταξαν στα Κατεχόμενα. «Η δύναμη που κυριαρχεί στη Μεσόγειο, ελέγχει τρεις ηπείρους» Ο αρθρογράφος υιοθετώντας την επιθετική ρητορική των τούρκων αξιωματούχων, υπογραμμίζει ότι «από την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ το Μνημόνιο ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λιβύη, θα υπάρχει η νομική βάση για εγκατάσταση τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο τρίγωνο Αλ Χομς, Ζλιτάν, Μισράτα, με τις χερσαίες δυνάμεις και το ναυτικό να ενισχύουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της GNA (σ.σ. Εθνική Κυβέρνηση της Λιβύης) απέναντι στις δυνάμεις του Στρατηγού Χαφτάρ». [#Analysis] – #Turkey’s new #geostrategy from #Tripoli to #Doha: ‘Defending an area’ https://t.co/NZ0yiC2hWf pic.twitter.com/B6FLuLavk0 — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 24, 2019 Οι τουρκικές διεκδικήσεις μέσα από προκλητικούς χάρτες Το νέο προκλητικό δημοσίευμα έρχεται λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση έκθεσης με χάρτες με τις ζώνες θαλάσσιων δικαιοδοσιών που έχει κηρύξει ή διεκδικεί η Αγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρόκειται για τη εργασία του αναπληρωτή διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ναυτιλίας-Αεροπορίας-Συνόρων, Πρέσβη Τσαγατάι Ερτζίγιες, με τίτλο : Ανατολική Μεσόγειος Οριοθέτηση Ζωνών Θαλάσσιων Δικαιοδοσιών – Οι πολιτικές και νομικές θέσεις της Τουρκίας. Στο πόνημα του εξηγεί με χάρτες τις θαλάσσιες ζώνες που διεκδικούν όλες οι πλευρές στην ανατ. Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και του ψευδοκράτους. Η έκθεση αποκαλεί μάλιστα τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου «μαξιμαλιστικές» και «παράνομες» από άποψη διεθνούς δικαίου. Στη συνέχεια παρουσιάζει σε ποια σημεία γύρω από την Κύπρο συγκρούονται τα όρια της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ της κάθε πλευράς, αλλά και πού διατηρεί αυτή τη στιγμή ερευνητικά πλοία και γεωτρύπανα η Τουρκία. Ο Τσαγατάι Ερτζίγες παρουσιάζει επίσης χάρτη με όλα τα τεμάχια, όπως τα έχει κατατμήσει, η Τουρκία και το ψευδοκράτος, καλύπτοντας όλη σχεδόν την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Η υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ της Κύπρου και του Καστελορίζου δεν αναγνωρίζονται στο χάρτη του τουρκικού ΥΠΕΞ. Στην 28σέλιδη έκθεση παρατίθενται επίσης αποφάσεις (με χάρτες) διεθνών δικαστηρίων σχετικά με την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών άλλων χωρών τις προηγούμενες δεκαετίες, ενώ στο τέλος παρουσιάζεται το ιστορικό της αντιπαράθεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Τουρκίας για την ΑΟΖ στην ανατ. Μεσόγειο. Απειλές από την Άγκυρα για πόλεμο στη Μεσόγειο Το νέο προκλητικό δημοσίευμα έρχεται λίγες ώρες μετά τις απειλές που εκτόξευσε ο ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Ομέρ Τσελίκ καθώς υποστήριξε ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει και σκληρές δυνάμεις ως συνέχεια της διπλωματίας για να αντιμετωπίσει – όπως είπε – σε οποιοδήποτε μέρος και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο τυχόν προσπάθεια δημιουργίας οργάνωσης που στρέφεται κατά της Άγκυρας. Για την αποστολή στρατευμάτων στην Λιβύη, ο Ομέρ Τσελίκ είπε ότι «για την διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων μας, εάν γίνεται προσπάθεια δημιουργίας μια οργάνωσης που στρέφεται εναντίον της Τουρκίας σε οποιοδήποτε μέρος και ιδιαίτερα στην Μεσόγειο, τότε η Τουρκία εάν χρειαστεί χρησιμοποιεί την διπλωματία, εάν χρειαστεί θα χρησιμοποιήσει τις σκληρές τις δυνάμεις ως συνέχεια της διπλωματίας. Αυτό είναι ανάγκη για την προστασία των εθνικών συμφερόντων της Τουρκίας», ανέφερε. Η απάντηση της Αθήνας στις τουρκικές προκλήσεις Η Αθήνα, όλο το τελευταίο διάστημα επιδεικνύει ψυχραιμία απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και μέσω της διπλωματίας επιχειρεί να απομονώσει ολοένα και περισσότερο την Άγκυρα. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας βρίσκεται στην Τουρκία καθώς σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού θα περάσει την ημέρα των Χριστουγέννων στο Φανάρι. Την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων με έμφαση στη Λιβύη συζήτησαν το βράδυ της Τρίτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντελ Φάταχ αλ Σίσι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας. Στις 2 Ιανουαρίου οι υπογραφές για τον East Med Η περίοδος των εντατικών διπλωματικών εξελίξεων θα γίνει στις 2 Ιανουαρίου με τις υπογραφές στο Ζάππειο για τον αγωγό East Med. Θα ακολουθήσει, στο πλαίσιο των τριμερών συνεργασιών, στις 4 και 5 Ιανουαρίου, η διευρυμένη τριμερή συνάντηση Αιγύπτου – Κύπρου – Ελλάδας με τη συμμετοχή και της Γαλλίας. Η συγκεκριμένη συνάντηση θα γίνει σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών στις 4 Ιανουαρίου, Θα ακολουθήσει στις 7 Ιανουαρίου η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, όπου στην ατζέντα των θεμάτων θα τεθούν επί τάπητος και οι τουρκικές προκλήσεις. Λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 29 Ιανουαρίου, ο έλληνας πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Γαλλία όπου θα έχει τετ α τετ με τον πρόεδρο της χώρας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος έχει ταχθεί αναφανδόν στο πλευρό της Ελλάδας. Διαβάστε επίσης: Η πολιτική αλλαγή του 2019 και οι προοπτικές του 2020