Επίθεση με μαχαίρι στη Χάγη: Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στις ολλανδικές αρχές μετά από επίθεση με μαχαίρι σε κεντρικό εμπορικό δρόμο της Χάγης

Οπως ανακοίνωσε η ολλανδική αστυνομία, αρκετοί άνθρωποι φέρεται να έχουν τραυματιστεί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η επίθεση στη Χάγη έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το περιστατικό στο Λονδίνο, όταν άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι άτομα, δύο εκ των οποίων θανάσιμα. Η αστυνομία του Λονδίνου μάλιστα αντιμετωπίζει την υπόθεση ως τρομοκρατικό χτύπημα.

Ο δράστης της επίθεσης έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

