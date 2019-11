ΗΠΑ – Καλιφόρνια : Μαθητής λυκείου, ανήμερα των γενεθλίων του, σκόρπισε τον θάνατο

Ένας μαθητής λυκείου, ντυμένος στα μαύρα, άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο του στην κοινότητα Σάντα Κλαρίτα της Καλιφόρνια, σκοτώνοντας μια 16χρονη και έναν 14χρονο και τραυματίζοντας άλλους τρεις έφηβους.

Ο δράστης στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι με το όπλο του, ένα ημιαυτόματο 45άρι.

Ο ύποπτος, που σήμερα έκλεισε τα 16 του, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

BREAKING: A second student has died in the school shooting in Santa Clarita, California. https://t.co/hFxrWBwqgF pic.twitter.com/dOuWEDNC5u

