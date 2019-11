Νέο airball για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι και πάλι από τους κορυφαίους των Μπακς στον αγώνα που δίνουν στο LA με τους Κλίπερς, αλλά πέρα από τις όμορφες φάσεις κατάφερε να γίνει viral για αρνητικό λόγο, καθώς έκανε σε ακόμα ένα ματς airball σε βολή.

Ο Greek Freak είχε κάνει δυο φορές airball κόντρα στους Σέλτικς από τη γραμμή της φιλανθρωπίας, όμως και σήμερα είχε μια βολή που δεν βρήκε στη στεφάνη, μην καταφέρνοντας να κάνει πράξη όσα είχε δηλώσει, ότι δηλαδή θα βελτιωθεί πολύ από τη γραμμή των βολών.

Δείτε το βίντεο:

Just a little short there, Giannis 😬 pic.twitter.com/BWwAvJg5JR

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 7, 2019