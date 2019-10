28η Οκτωβρίου : Βίντεο από τη μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Students parade commemorating Greece's entry in World War II in 1940, Thessaloniki, Greece on October 27, 2019. / Μαθητική παρέλαση για την Εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη στις 27 Οκτωβρίου 2019.

Κάτω από ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε στην οδό Τσιμισκή η μαθητική παρέλαση για την αυριανή εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Μαθητές και μαθήτριες δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της Θεσσαλονίκης παρέλασαν και χειροκροτήθηκαν από πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στο κέντρο της πόλης. Θερμό κλίμα στη μαθητική παρέλαση Η παρέλαση ξεκίνησε στις 11 το πρωί από τη Διαγώνιο και ολοκληρώθηκε στην οδό Ιωνος Δραγούμη. Την «αυλαία» άνοιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του κεντρικού δήμου, ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες από τα σχολεία της Θεσσαλονίκης πέρασαν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, που είχε στηθεί στο ύψος της Αριστοτέλους, λαμβάνοντας θερμό χειροκρότημα. Δείτε ακόμη: Πιερακάκης - Ένας αριθμός για όλες τις επαφές με το κράτος Στις δηλώσεις που ακολούθησαν ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Θεόδωρος Καράογλου, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, είπε: «Η λεβεντιά με την οποία παρέλασαν σήμερα τα παιδιά μας και η περηφάνια με την οποία κρατούσαν τις σημαίες της πατρίδος μας γεμίζουν αισθήματα αισιοδοξίας, αυτοπεποίθησης για την πορεία του έθνους. Με σεβασμό και προσήλωση στις αρχές και αξίες του έθνους προχωρούμε μπροστά έχοντας ως οδοδείκτη τους ένδοξους αγώνες των προγόνων μας». Το παρών στην εξέδρα των επισήμων για τη μαθητική παρέλαση έδωσε και ο ευρωβουλευτής, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος ανέφερε: «Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα για μένα, εδώ υπερήφανα από τη Θεσσαλονίκη. Εχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που παρέλασα κι εγώ ως 15χρονος σημαιοφόρος. Η νέα γενιά δηλώνει εδώ δυνατά τον ελληνισμό μας και τις αξίες μας. Και το κράτος μας έχει υποχρέωση αυτή την Ελλάδα, τις ψυχές των νέων μαθητών, να τις καλλιεργεί περισσότερο». Το παρών της πολιτικής ηγεσίας «Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Είδαμε τις ελληνικές σημαίες να κυματίζουν ψηλά και μάλιστα να τις κρατούν οι άριστοι, όχι οι τυχεροί», είπε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Πρόσθεσε δε πως «είδαμε τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας να συμμετέχουν σε μια εξαιρετική παρέλαση. Εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τους νέους αυτούς ανθρώπους να μείνουν στην Ελλάδα, να ονειρευτούν, να δημιουργήσουν εδώ στον τόπο τους. Και σε όσους νέους έφυγαν να τους δώσουμε τη δυνατότητα να επιστρέψουν πίσω». Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, από την πλευρά του δήλωσε: «Ανάμεσα στη γιορτή της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, της 26ης Οκτωβρίου και της γιορτής του έπους του 1940 απέναντι στο ναζισμό και το φασισμό, η χώρα μας γιορτάζει τη σημαία. Η σημαία συμπυκνώνει όλες αυτές τις αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν οι πρόγονοι μας. Είναι εξαιρετικά σημαντικά να τιμά η νεολαία τη σημαία». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, εκπροσωπώντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετέφερε τη στήριξη του προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, προς τους νέους και τις νέες που παρέλασαν στη Θεσσαλονίκη. «Σ’ αυτά τα παιδιά οφείλουμε κάποιες απατήσεις και θα τις δώσουμε προγραμματικά και πολιτικά. Για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, για το πώς θα μπορέσουν να κατακτήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια», είπε χαρακτηριστικά. Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης, οι βουλευτές της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος και Δημήτρης Κούβελας, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Αβδελάς, η προϊσταμένη του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα, Μαρία Αντωνίου, αντιδήμαρχοι του δήμου Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι των θρησκευτικών και στρατιωτικών αρχών της πόλης. Γνωρίστε τον κόσμο, με εικόνες και βίντεο, μπροστά και πίσω από τις κάμερες του One Channel #onechannel