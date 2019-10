60ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Εξαφανίσεις και σουπερμάρκετ

Mια από τις «αρμοδιότητες» του Αμερικανού σκηνοθέτη Τζον Γουότερς κατά την διάρκεια της παραμονής του στο 60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που εφέτος τον τιμά, είναι η επιλογή και παρουσίαση 10 ταινιών που έχει αγαπήσει. Και θα έχει πράγματι ενδιαφέρον να δούμε το σκεπτικό αλλά και το γούστο του «Πάπα του Τrash», όπως χαρακτήρισε ο συγγραφέας Γουίλιαμ Μπάροουζ τον Γουότερς, σκηνοθέτη ταινιών όπως το «Pink Flamingos» (που έχει ανακηρυχθεί το cult αριστούργημά του), «Female Trouble» (1974), «Desperate Living» (1977) και άλλων.

Μια από τις ταινίες που ο Γουότερς έχει επιλέξει στην δεκάδα του είναι το πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ «Who took Johnny» που πριν από μερικά χρόνια είχε προβληθεί στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την ιστορία ενός 12χρονου αγοριού το οποίο το 1982 εξαφανίστηκε ενώ μοίραζε εφημερίδες στην αμερικανική κωμόπολη Γουέστ Ντε Μόινς της Αϊοβα. Η μητέρα του αγοριού αφιέρωσε τη ζωή της στην αναζήτηση του, κάνοντας έναν τεράστιο αγώνα για να ανακαλύψει τι είχε συμβεί.

«Ένα καταπληκτικό, τρελό ντοκιμαντέρ για τα εξαφανισμένα παιδιά με ανατροπές πλοκής που θα σας “στείλουν” αλλού, θα σας εκπλήξουν εκπλαγείτε και θα σας ενθουσιάσουν» γράφει ο Γουότερς συγκρίνοντας το με το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Capturing the Friedmans» (δείτε το τρέιλερ στο σχετικό βίντεο).

Who Took Johnny – Trailer – Rumur

Η αμερικανικής παραγωγής ταινία του 2014 σκηνοθετήθηκε από την Σούκι Χόλεϊ, τον Ντέιβιντ Μπέλινσον και τον Μάικλ Γκαλίνσκι, ο οποίος είναι συχνός επισκέπτης του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και εφέτος θα έρθει για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Κατά την παραμονή του στην Θεσσαλονίκη, ο Γκαλίνσκι θα παρουσιάσει την έκδοση ενός φωτογραφικού λευκώματός του που είναι η συνέχεια ενός προηγούμενού του το οποίο είχε κάνει πάταγο. Πρόκειται για το «The Decline of Mall Civilization» (Η παρακμή του πολιτισμού των Mall) που αποτελεί «συνέχεια» του «Malls Across America», ενός οδοιπορικού στα πολυκαταστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο εξαντλήθηκε αμέσως και αυτή την στιγμή είναι δυσεύρετο (η αγορά του από γνωστό διαδικτυακό κατάστημα αγγίζει τα 1000 ευρώ). To νέο λεύκωμα διανέμεται στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Γκοβόστη.

Ο Μ. Γκαλίνσκι άρχισε να φωτογραφίζει πολυκαταστήματα στην ηλικία των 20 στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ηταν ο καθηγητής του στο Πανεπιστήμιο εκείνος που τον παρότρυνε να ακολουθήσει τον δρόμο της φωτογραφίας, μέσω του οποίου οδηγήθηκε και στην κινηματογραφική σκηνοθεσία. To 1999 γύρισε την πρώτη του ταινία, «Radiation» ένα μείγμα μυθοπλασίας – ντοκιμαντέρ. Είναι η πρώτη από τις συνολικά 10 δουλειές του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και όλες οι υπόλοιπες είναι ντοκιμαντέρ πολλά από τα οποία έχει συνσκηνοθετήσει με την γυναίκα του Σούκι Χόλεϊ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – Μουσείο Φωτογραφίας, Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι)

ΠΡΟΒΟΛΗ – Το ντοκιμαντέρ «Who took Johnny», Πέμπτη 7 Νοεμβρίου (το που και το πότε θα ανακοινωθούν εν καιρώ)