Παχυσαρκία : Πόσο κοστίζει στον αναπτυγμένο κόσμο

Πως θα επηρεάσει αρνητικά το ΑΕΠ των κρατών μελών και ότι θα μειώσει το προσδόκιμο ζωής κατά σχεδόν 3 έτη, σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ, σχετικά με τις ασθένειες συνδεόμενες με τη παχυσαρκία.

Σύμφωνα με τη μελέτη The Heavy Burden of Obesity – The Economics of Prevention, αυτού του είδους οι ασθένειες θα στοιχίσουν περισσότερες από 90 εκατομμύρια ζωές μέσα στα επόμενα χρόνια, μειώνοντας το προσδόκιμο όριο ζωής κατά σχεδόν 3 έτη.

Από τη μελέτη προκύπτει επίσης ότι η παχυσαρκία θα πλήξει το ΑΕΠ των κρατών- μελών του κατά 3,3%, ενώ υπολογίζει την κατά κεφαλήν επιβάρυνση στα 360 δολάρια ετησίως.

Υπέρβαρο το ήμισυ του πληθυσμού

Επιπλέον, από τα στοιχεία προκύπτει ότι περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού σήμερα είναι υπέρβαρο σε 34 από τις 36 χώρες του ΟΟΣΑ και σχεδόν το 1/4 υποφέρει από παχυσαρκία.

Το μέσο ποσοστό της παχυσαρκίας στις χώρες του ΟΟΣΑ έχει ανέβει από το 21% το 2010 στο 24% το 2016, κάτι που σημαίνει ότι προστέθηκαν επιπλέον 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην κατηγορία των παχύσαρκων.

Τα θύματα bullying

Τα παιδιά πληρώνουν ιδιαίτερα βαρύ τίμημα. Οι επιδόσεις τους στο σχολείο είναι χειρότερες, καθώς έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες απουσίας και λιγότερες πιθανότητες να ολοκληρώσουν την ανώτατη εκπαίδευση.

Τα επίπεδα ικανοποίησης για τη ζωή είναι επίσης χαμηλότερα, ενώ έχουν τρεις φορές υψηλότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα εκφοβισμού (bullying).

Το κόστος

Οι χώρες του ΟΟΣΑ ήδη δαπανούν το 8,4% των συνολικών κονδυλίων για την υγεία για ασθένειες συνδεόμενες με την παχυσαρκία.

Το ποσό αντιστοιχεί σε 311 δισ. δολάρια ή 209 δολ. ανά κάτοικο ετησίως.

Η παχυσαρκία ευθύνεται για το 70% του κόστους θεραπειών για τον διαβήτη, το 23% για τα καρδιολογικά νοσήματα και το 9% του κόστους θεραπειών καρκίνου.