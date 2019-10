Ανεπίσημο ντεμπούτο με Τζαζ για τον Γουίλιαμς Γκος

Η Γιούτα Τζαζ επικράτησε των Αντέλαϊντ 36ers με 133-81, με τον Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του, αφού Ντάντε Έξαμ και Μάικ Κόνλεϊ ήταν εκτός.

Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού αγωνίστηκε 21 λεπτά, πετυχαίνοντας 13 πόντους με 5/9 δίποντα και 1/4 τρίποντα. Είχε ακόμα 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και ένα κλέψιμο.

«Είναι απλώς μια ευλογία να είμαι εδώ σε ένα γήπεδο του NBA με μια φανέλα του NBA. Ήταν ένα τόσο μακρύ ταξίδι για μένα, έτσι ήταν αρκετά συναισθηματικό ντεμπούτο, ήταν μια ξεχωριστή νύχτα.

Όσο περισσότερα λεπτά παίζω τώρα, στα φιλικά ή στα επίσημα τόσο πιο γρήγορα θα προσαρμοστώ», δήλωσε μετά το ματς ο Αμερικανός γκαρντ.

