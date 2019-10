Εκρήξεις σε Φεστιβάλ στην Καλιφόρνια : Δεκάδες οι τραυματίες

Πανικός προκλήθηκε στην Καλιφόρνια το βράδυ του Σαββάτου στο φεστιβάλ Oktoberfest.

Σύμφωνα με το RT, μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή, όταν εξερράγη ο μετασχηματιστής σε πυλώνα ρεύματος.

Από την έκρηξη επικράτησε πανικός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι τραυματίες είναι τουλάχιστον τριάντα.

Πολλοί χρήστες των social media, έχουν καταγράψει την έκρηξη σε βίντεο και φωτογραφίες, που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Witnesses tell me they heard at least three explosions at the #Oktoberfest in #HuntingtonBeach. Several people treated. 4 confirmed injuries. Firefighters tell me injuries are minor. @FOXLA pic.twitter.com/pVawvP6LII

— Matt Johnson (@MattJohnsonNEWS) October 6, 2019