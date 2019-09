Συντριβή μικρού αεροσκάφους στην Κολομβία – 7 νεκροί

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σε συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους την Κυριακή σε μια συνοικία της κολομβιανής πόλης Ποπαγιάν (νοτιοανατολικά), δήλωσαν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

«Εννέα άνθρωποι επέβαιναν στο αεροπλάνο, επτά σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά», δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Ποπαγιάν, Χουάν Κάρλος Γκανιάν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο τρίτος τραυματίας είναι «ένα παιδί από τη συνοικία» όπου το αεροσκάφος συνετρίβη, πρόσθεσε.

Οι αρχές, οι οποίες προσπαθούν να περιορίσουν τη διαρροή καυσίμων του αεροσκάφους, αναζητούν άλλα πιθανά θύματα στο σημείο της συντριβής.

Το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Transpacífico, συνετρίβη στη δημοφιλή συνοικία Χουνίν στις 14:11 τοπική ώρα (22:11 ώρα Ελλάδας), «λίγα λεπτά μετά την» απογείωση του από το αεροδρόμιο Guillermo León Valencia της πόλης Ποπαγιάν, ανέφερε η Πολιτική Αεροπορία σε ανακοίνωσή της.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν γνωρίζουμε τα αίτια του δυστυχήματος, οι ερευνητές βρίσκονται στο σημείο για να διευκρινίσουν τα αίτια», πρόσθεσε η Πολιτική Αεροπορία.

