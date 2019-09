ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε κέντρο στήριξης ΑΜΕΑ [Εικόνες]

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του και άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (ώρα ανατολικών ΗΠΑ) στα γραφεία διοίκησης κέντρου για άτομα με ειδικές ανάγκες, στο Φάρμινγκτον της πολιτείας Μέιν.

Εργαζόμενοι κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία του Φάρμινγκτον κάνοντας λόγο για «μυρωδιά αερίου» στο κτίριο της διοίκησης της οργάνωσης Life Enrichment Advancing People (LEAP), η οποία βοηθά ανθρώπους με αναπηρία.

Οι πυροσβέστες έφθασαν στο σημείο για να ελέγξουν την κατάσταση ότα σημειώθηκε η έκρηξη, πιθανότατα από διαρροή προπανίου.

Τραυματίες είναι τέσσερις πυροσβέστες, ένας εργαζόμενος στη LEAP και ένας υπάλληλος του τοπικού ΕΚΑΒ ο οποίος είχε πάει για να συνδράμει. Πολλά σπίτια στην περιοχή υπέστησαν ζημιές και το κτίριο της LEAP «καταστράφηκε ολοσχερώς», δήλωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία υπαλλήλου της LEAP, πέντε λεπτά πριν την έκρηξη μια ομάδα παιδιών είχε επιβιβαστεί σε σχολικό λεωφορείο, ακριβώς μπροστά από το κτίριο, γλιτώνοντας από θαύμα βέβαιο θάνατο.

Aerial footage shows the aftermath of an explosion in Maine that killed one firefighter and injured six others.

The explosion, the cause of which is believed to be a propane leak, completely demolished a group home for developmentally disabled adults. https://t.co/kG8VZQgSVy pic.twitter.com/XcYvJVT1JF

