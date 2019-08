Ο Πόποβιτς… ξαναχτυπά με μυθική ατάκα για τον Μιλς

Η Αμερική του Γκρεγκ Πόποβιτς ηττήθηκε (98-94) για πρώτη φορά έπειτα από το 2006 από την Αυστραλία, που είχε σε μεγάλη μέρα ένα από τα αγαπημένα παιδιά του 70χρονου τεχνικού, τον Πάτι Μιλς που πέτυχε 30 πόντους.

Μάλιστα στο πρώτο φιλικό που είχαν δώσει οι δύο χώρες ο Μιλς είχε 19 πόντους με τα ποσοστά του να είναι αρκετά άσχημα, κάτι που είχε κάνει τον «Ποπ» να σχολιάσει αστειευόμενος πως αν σουτάρει έτσιθ και στο Σαν Αντόνιο τότε θα τον βάλει στο αεροπλάνο για να γυρίσει στην Αυστραλία.

Αυτή τη φορά ο έμπειρος τεχνικός ξαναχτύπησε με μια φοβερή ατάκα μία μέρα μετά το δεύτερο παιχνίδι, με τους δημοσιογράφους να τον ρωτούν για την απόδοση του 31χρονου γκαρντ.

Ο Πόποβιτς με ιδιαίτερο χιούμορ που τον διακρίνει ανέφερε: «Έχουμε (οι Σπερς) ήδη ανταλλάξει τον Πάτι», για συνεχίσει λέγοντας: «Ήθελα να του το πω εγώ πριν το μάθετε εσείς (οι δημοσιογράφοι), αλλά τώρα είναι πλέον αργά».

Pop on Australia, and his connection to the country.

“You even have gun laws that make sense… compared to some countries; I don’t know which those would be.” pic.twitter.com/H20soid0aM

— Olgun Uluc (@OlgunUluc) August 25, 2019