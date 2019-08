ΗΠΑ για Έπσταϊν: Σοβαρές παρατυπίες στη φυλακή

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ κατήγγειλε σήμερα «σοβαρές παρατυπίες» στην ομοσπονδιακή φυλακή όπου βρέθηκε νεκρός το Σάββατο το πρωί ο χρηματιστής Τζέφρι Έπσταϊν, όπου, όπως όλα δείχνουν, αυτοκτόνησε, ενώ διαβεβαίωσε ότι η αμερικανική δικαιοσύνη θα συνεχίσει την έρευνά της για τα σεξουαλικά εγκλήματα του 66χρονου.

Ο Μπαρ, ο οποίος ανακοίνωσε από το Σάββατο το ξεκίνημα δύο ερευνών για την υπόθεση, δήλωσε ότι είναι «βαθιά στεναχωρημένος» και «ειλικρινά οργισμένος», αφότου ενημερώθηκε για τις ελλείψεις «που αφορούν την εγγύηση της ασφάλειας με τρόπο επαρκή» στην ομοσπονδιακή φυλακή του Μανχάταν, όπου κρατείτο ο Τζέφρι Έπσταϊν από τις αρχές Ιουλίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Tύπου που παραχώρησε από τη Νέα Ορλεάνη.

«Σας διαβεβαιώνω ότι η έρευνα θα συνεχιστεί, με στόχο οποιονδήποτε συνεργό του Έπσταϊν» υπογράμμισε.

Αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν χθες ότι ο χρηματιστής είχε αφεθεί μόνος στο κελί του, ενώ έπρεπε να βρίσκεται με άλλον κρατούμενο, και ότι οι περιπολίες που προβλέπονταν κάθε 30 λεπτά δεν τηρήθηκαν.

Ο χρηματιστής, ο οποίος είχε βρεθεί τραυματισμένος στις 23 Ιουλίου, έπειτα από, προφανώς, μια πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας, δεν τύγχανε πλέον ενισχυμένης επιτήρησης για την αποτροπή απόπειρας αυτοκτονίας από τις 29 Ιουλίου.

Σημειώνεται ότι το κέντρο στο οποίο κρατούνταν ο 66χρονος Έπσταϊν, το Metropolitan Correctional Center, θεωρείται ένα από τα ασφαλέστερα σωφρονιστικά ιδρύματα των ΗΠΑ .

Σύμφωνα με το FBI, ο πολυεκατομμυριούχος καταδικασμένος παιδόφιλος χρηματιστής αυτοκτόνησε δι απαγχονισμού αλλά το υπουργείο Δικαιοσύνης και πλήθος δημοσιευμάτων στον αμερικανικό Τύπο αμφισβητούν την εκδοχή αυτή, βασιζόμενα σε πληροφορίες και δηλώσεις πρώην τροφίμων και πηγών της φυλακής που κάνουν λόγο για μέτρα ασφαλείας που συνιστούν «αδύνατη» μια αυτοκτονία μέσα το Metropolitan Correctional Center, αλλά και διαδικασίες που δεν ακολουθήθηκαν τη νύχτα που πέθανε ο Έπσταϊν.

