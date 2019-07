SOS από επιστήμονες : Οικολογική καταστροφή οι πυρκαγιές σε Γροιλανδία, Σιβηρία, Αλάσκα

Μάρτυρες μιας τεράστιας οικολογικής καταστροφής γινόμαστε τον τελευταίο μήνα, με τις τεράστιες πυρκαγιές που καίνε δασικές εκτάσεις σε Γροιλανδία, Σιβηρία και Αλάσκα να ελκύουν μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από όσες έχουν παραχθεί την τελευταία οκταετία.

Τον Ιούνιο, οι πυρκαγιές στη δυτική Σιβηρία απελευθέρωσαν περίπου 50 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα, το ίδιο με την ετήσια παραγωγή άνθρακα της Σουηδίας.

First long-range transport of smoke across the Atlantic from #Canada #wildfires for 2019. Learn about how we observe & monitor such events globally with these videos from the EUMETSAT/Copernicus/ECMWF MOOC https://t.co/TQ3ym2p05E . #AtmosphereMOOC #opendata #openscience pic.twitter.com/kxEyfOU7Fk

Την ίδια στιγμή, φέτος στο Αρκτικό καταγράφηκε ο πιο ζεστός Ιούνιος, ενώ από τις αρχές Ιουλίου πάνω από 100 δασικές πυρκαγιές κατακαίνε τον Αρκτικό Κύκλο.

Ενδεικτικά, 11 από τις 49 περιοχές στη Ρωσία πλήττονται από δασικές πυρκαγιές.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO), μαζί με την Υπηρεσία Παρακολούθησης Καιρού και Κλίματος του ΟΗΕ, χαρακτήρισαν τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα «πρωτοφανείς», ενώ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις των πυρκαγιών στο περιβάλλον.

Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές που πιστεύεται ότι έχουν προκληθεί από κεραυνούς εντοπίζονται σε τρεις περιοχές της ρωσικής επικράτειας, σε Irkutsk, Krasnoyarsk και Buryatia, ενώ ο καπνός που μεταφέρεται από τους ανέμους, έχει μειώσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στο Novosibirsk, την μεγαλύτερη πόλη της Σιβηρίας.

Ακόμη, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την ξηρασία έχουν αυξήσει το μέγεθος και τη διάρκειά τους.

Στη Γροιλανδία, η φωτιά Sisimiut που έπληττε την περιοχή για ημέρες, ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά στις 10 Ιουλίου και συνοδεύτηκε από μια ασυνήθιστη ζεστή και ξηρασία μακράς διάρκειας με αποτέλεσμα η τήξη στους πάγους της Γροιλανδίας να ξεκινήσει ένα μήνα νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Η Greenpeace, ανακοίνωσε ότι η αιθάλη από τις πυρκαγιές στη Σιβηρία έχει φθάσει στα Ουράλια και συνιστά απειλή για την υγεία των κατοίκων, επισημαίνοντας ότι μετατρέπονται από ένα τοπικό πρόβλημα σε μια οικολογική καταστροφή που απειλεί την υπόλοιπη χώρα.

Hundreds of #wildfires have broken out in #Siberia, some of which can be seen in this 28 July @CopernicusEU #Sentinel3 image. Almost 3 million hectares of land are estimated to have been affected, according to Russia’s Federal Forestry Agency. Read more: https://t.co/7ojjCRaqrc pic.twitter.com/6wnw6Cq8wk

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) July 30, 2019