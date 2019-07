Προκαλεί ο Ερντογάν για την επέτειο «Αττίλα»: Μπορούμε να εισβάλουμε ξανά στην Κύπρο

Όσοι ονειρεύονται να αλλάξουν το γεγονός ότι οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τουρκικού έθνους, θα συνειδητοποιήσουν σύντομα ότι η προσπάθειά τους είναι μάταιη, ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας σε νέο προκλητικό του μήνυμα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε σε δηλώσεις του πως εκείνοι που πιστεύουν ότι ο πλούτος του νησιού της Κύπρου ανήκει μόνο σε αυτούς, θα αντιμετωπίσουν την αποφασιστικότητα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

#BREAKING Turkey launched peace operation in Cyprus to protect rights and interests of Turkish Cypriots who are one of equal owners of island: Erdogan

Επίσης, με αφορμή την 45η επέτειο του «Αττίλα» είπε ότι ο τουρκικός στρατός δεν θα διστάσει ποτέ να κάνει το ίδιο βήμα που έκανε πριν από 45 χρόνια, αν χρειαστεί για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Τόνισε δε, ότι η Τουρκία «ξεκίνησε ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο για να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων που είναι ίσοι ιδιοκτήτες του νησιού».

Those who think wealth of island, region only belongs to them will face the determination of Turkey and Turkish Cypriots: Erdogan

