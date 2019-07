Η αποθέωση του Κώστα Φορτούνη στο Γ. Καραϊσκάκης

Ο Κώστας Φορτούνης θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν λόγω του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη σε ένα φιλικό προετοιμασίας κόντρα στο Αμβούργο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού σίγουρα δεν βρίσκεται στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση, αλλά μετά την έκπληξη που του επεφύλασσε η οικογένεια του Ολυμπιακού, σίγουρα πήρε πολύ δύναμη.

Ο 26χρονος βρέθηκε στο Γ. Καραϊσκάκης για να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των συμπαικτών του, όταν λίγο πριν τη σέντρα του φιλικού, έπαιξε στα μονιτορ του φαληρικού σταδίου βίντεο με ευχές από όλη την ομάδα, για γρήγορη ανάρρωση. Κάπου εκεί δάκρυσε εμφανώς συγκινημένος.

Κερασάκι στην τούρτα όμως για τον Τρικαλινό άσο ήταν αυτό που ακολούθησε μετά. Ο κόσμος άρχισε να φωνάζει εν χορώ το όνομά του και να τον χειροκροτεί για αρκετή ώρα. Αυτός εμφανώς συγκινημένος από την αγάπη και την υποστήριξη, βρέθηκε στο κέντρο του γηπέδου και ανταπέδωσε το χειροκρότημα.

Αρχηγέ γερά και γρήγορα κοντά! / Captain get well and come back soon!#olympiacos #family #StayStrong #GetWellSoon #captain #OLYNFFC pic.twitter.com/rc1qioUAyg

