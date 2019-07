Μπαρτσελόνα : Πληρώνει τη ρήτρα για τον Γκριεζμάν

Δεν έχει τέλος το… story της μεταγραφής του Αντουάν Γκριεζμάν.

Ως γνωστός ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής αποχαιρέτησε την Ατλέτικο Μαδρίτης χωρίς να ανακοινώνει τον επόμενο σύλλογο της καριέρας του. Το ρεπορτάζ ωστόσο βούιζε ότι ο έμπειρος φορ θα φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Πρόσφατα, οι Ροχιμπλάνκος εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση, μέσω της οποίας επιτέθηκαν τόσο στον Γάλλο διεθνή, όσο και στους Καταλανούς υποστηρίζοντας ότι στις 14 Μαΐου ο Γκριεζμάν εξέφρασε στους ανθρώπους της ομάδας την πρόθεσή του να αποχωρήσει και ότι τις επόμενες μέρες διάβασαν στον Τύπο πως συμφώνησε με τη Μπαρτσελόνα.

«Και όλα αυτά μετά τον δεύτερο αγώνα του Champions League με τη Γιουβέντους, ενώ διαπραγματεύονταν το συμβόλαιό του από τα μέσα Φεβρουαρίου»!

Ως εκ τούτου οι Μαδριλένοι δεν φάνηκαν πρόθυμοι να διευκολύνουν τους Καταλανούς ως προς τον τρόπο αποπληρωμής της ρήτρας. Σύμφωνα όμως με την καταλανική «Sport», η πρωταθλήτρια Ισπανίας θα καταβάλει τα 120 εκατομμύρια εντός δυο ημερών και θα μπει ένα «τέλος» στο πολύκροτο σίριαλ.

📰 [SPORT] | Barcelona will pay Griezmann’s release-clause in the next 48-72 hours.

🔶️ Barcelona are expected to pay his release clause of €120m in the next few hours. pic.twitter.com/VNeCkF45QY

— BarçaTimes (@BarcaTimes) July 10, 2019