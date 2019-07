Συγχαρητήριο τηλεγράφημα Μεντβέντεφ σε Μητσοτάκη

Συγχαρητήριο τηλεγράφημα και του Ρώσου πρωθυπουργού Ντμίτρι Μεντβέντεφ επέδωσε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ελλάδα Αντρέι Μάσλοβ.

«Τη Ρωσία και την Ελλάδα τις συνδέουν φιλικές, εταιρικές σχέσεις. Με συνέπεια αναπτύσσεται η συνεργασία στον εμπορικό, οικονομικό, επενδυτικό τομέα» σημειώνεται μεταξύ άλλων στο τηλεγράφημα του Ρώσου πρωθυπουργού, σύμφωνα με αναρτήσεις στο Twitter της ρωσικής πρεσβείας στην Ελλάδα.

Congratulations to Kyriakos Mitsotakis on his appointment as the Prime Minister of Greece. Russia and Greece have friendly, partnership relations. I can confirm that we are ready to work actively at the government level on all current issues on the bilateral agenda

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 8, 2019