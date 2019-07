Ο Τσακαλώτος, οι φυλακές και ο… κινηματογράφος

Σε… ταινίες του κινηματογράφου παρέπεμψε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σε μια απέλπιδα -και σίγουρα αποτυχημένη- προσπάθεια να εξηγήσει ότι αυτά που συμβαίνουν στις ελληνικές φυλακές, γίνονται παντού, ακόμα και σε φυλακές υψίστης ασφαλείας.

Σε συζήτηση που είχε με τον Μάκη Βορίδη, αναφορικά με την την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά σωφρονιστικά ιδρύματα, ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι η δολοφονία του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου «παραγγέλθηκε» μέσα από τις φυλακές, από τον αρχηγό της αλβανικής μαφίας.

Στο σημείο αυτό ο βουλευτής της ΝΔ αναρωτήθηκε αν ο συγκεκριμένος κρατούμενος έπρεπε να κρατείται με αυστηρούς όρους ή αν θα πρέπει να μπορεί να οργανώνει δολοφονίες.

Ο υπουργός Οικονομικών απάντησε με μια… ερώτηση: «Κινηματογράφο βλέπετε; Έχετε δει τι γίνεται στις φυλακές; Ξέρετε τι γίνεται στις φυλακές;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος, παραπέμποντας ευθέως σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως το Prison Break, το Orange Is The New Black, αλλά και το Vis A Vis.