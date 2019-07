ΗΠΑ: Ένα δαπανηρό σόου ετοιμάζει ο Τραμπ για την επέτειο της 4ης Ιουλίου

Άρματα μάχης θα παραταχθούν αύριο Πέμπτη στους δρόμους της κεντρικής Ουάσινγκτον. Πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών στον ουρανό της αμερικανικής πρωτεύουσας θα ηχούν: Ο Ντόναλντ Τραμπ αναστατώνει τους φετινούς εορτασμούς της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, και κατηγορείται για διοργάνωση μιας δαπανηρής εκδήλωσης για δικούς του εκλογικούς σκοπούς.

Ο ίδιος θα βρεθεί στο κέντρο των εορτασμών, με ομιλία του στα σκαλιά του Μνημείου του Λίνκολν.

Big 4th of July in D.C. “Salute to America.” The Pentagon & our great Military Leaders are thrilled to be doing this & showing to the American people, among other things, the strongest and most advanced Military anywhere in the World. Incredible Flyovers & biggest ever Fireworks!

Σε αυτό το εμβληματικό Μνημείο που χτίστηκε για να τιμήσει τον δέκατο έκτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αβραάμ Λίνκολν, τον υπερασπιστή της ενότητας της χώρας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να απευθύνει μια ομιλία «τιμή στην Αμερική».

Σε αυτό το εμβληματικό μνημείο που το 1963 ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ παρέδωσε την ιστορική του ομιλία «Έχω ένα όνειρο» υπέρ της ισότητας των πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων, η παρέμβαση ενός προέδρου που έχει διχάσει τόσο πολύ τη χώρα σε μια παραδοσιακά απολιτική ημέρα θεωρείται αμφιλεγόμενη.

«Τι σπατάλη χρημάτων!» δήλωσε ο υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2020 Χούλιαν Κάστρο σε συνέντευξη στο CBS, καταγγέλλοντας μια παρέλαση «με ουσιαστικό επίκεντρο» τον πρόεδρο για να «ενισχύσει το εγώ του».

Αλλά το κόστος θα είναι συγκριτικά μικρό, διαβεβαίωσε σήμερα ο ένοικος του Λευκού Οίκου. «Αυτά είναι τα αεροπλάνα μας, έχουμε τους πιλότους, το αεροδρόμιο βρίσκεται ακριβώς δίπλα, χρειαζόμαστε μόνο καύσιμα, τα άρματα μάχης και όλα τα άλλα είναι δικά μας», έγραψε σε tweet του.

The cost of our great Salute to America tomorrow will be very little compared to what it is worth. We own the planes, we have the pilots, the airport is right next door (Andrews), all we need is the fuel. We own the tanks and all. Fireworks are donated by two of the greats. Nice!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019