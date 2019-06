Το τρελό ποσό που θα πάρει ο Γιάννης αν υπογράψει το supermax (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει αναδειχθεί MVP της κανονικής περιόδου και πλέον θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου έχοντας κερδίσει την αναγνώριση όλου του πλανήτη.

Πλέον ο Έλληνας φόργουορντ θα έχει τη δυνατότητα από το 2020 να υπογράψει το supermax συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς, όπου μέσα σε πέντε χρόνια θα του αποφέρει συνολικά το ιλιγγιώδες ποσό των 253,75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την πρώτη χρονιά του συμβολαίου θα λάβει 43,75 εκατομμύρια δολάρια, ενώ έως την τελευταία του σεζόν το ποσό αυτό θα αυξάνεται και θα φτάσει τα 57,75 εκατομμύρια.

Έτσι λοιπόν αν όλα πάνε καλά και ο «Greek Freak» υπογράψει την επέκταση της συμφωνίας του με την ομάδα του Μάικ Μπάντενχόλτζερ τότε θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στο πρωτάθλημα.

Here is the breakdown of the Giannis Antetokounmpo supermax extension that he is eligible to sign in the summer of 2020:

20/21 $43.75

21/22 $47.25

22/23 $50.75

23/24 $54.25

24/25 $57.75

Total $253.75M

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 30, 2019