Λουτσέσκου: «Θα δώσω και την ψυχή μου για την Αλ Χιλάλ» (vid)

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου «πέταξε» μέχρι το Παρίσι για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Αλ Χιλάλ παρουσία του προέδρου της ομάδας.

Ο Ρουμάνος τεχνικός αφού έγινε και με τη βούλα τεχνικός της ομάδα από τη τη Σαουδική Αραβία προχώρησε σε δηλώσεις στις οποίες ευχαρίστησε τους ανθρώπους της νέας του ομάδας για την επιλογή προς το πρόσωπο του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Πρώτα από όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη, αλλά και για τη δυνατότητα να γίνω ο προπονητής της πιο διάσημης ομάδας στην Ασία.

Ξέρω ότι εδώ υπάρχει μεγάλο πάθος για την ομάδα και μεγάλες προσδοκίες. Νιώθω μεγάλη ευθύνη. Εγώ και οι συνεργάτες μου θα δώσουμε και την καρδιά μας, και την ψυχή μας για να έχουμε επιτυχημένη χρονιά και να δώσουμε χαρά στους οπαδούς της Αλ Χιλάλ.

Πολλοί μπορεί να μην ξέρουν πολλά πράγματα για εμένα, καθώς προέρχομαι από άλλη χώρα, από διαφορετικές διοργανώσεις και από διαφορετική κουλτούρα, και πρέπει να δείξω σε όλους ότι ξέρω να κερδίζω τον σεβασμό των ανθρώπων.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο που με επέλεξε».

