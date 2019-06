Οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού με την Πλζεν

Στις 23 Ιουλίου και ώρα 20:00 θα διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Βικτόρια Πλζεν για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ερυθρόλευκη ΠΑΕ το απόγευμα της Τετάρτης (26/06).

Η ρεβάνς του Γεώργιος Καραϊσκάκης θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα στις 30 Ιουλίου και ώρα 21:30.

Θυμίζουμε πως τη ρεβάνς θα δείξει τηλεοπτικά η NOVA.

Οι ημερομηνίες των δύο αγώνων μας κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν! / The dates of our two games against @fcviktorkaplzen! #UCL #Olympiacos #WeKeepOnDreaming @ChampionsLeague pic.twitter.com/A9iUHiWpjU

