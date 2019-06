Απίστευτος Αντετοκούνμπο: Μετά το βραβείο του MVP σκεφτόμουν πότε θα… πάω γυμναστήριο

Το τι σκεφτόταν αφότου έμαθε πως είναι ο MVP του φετινού πρωταθλήματος στο NBA αποκάλυψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Μιλώντας στην κάμερα των Μπακς, ο Γιάννης παραδέχτηκε ότι σκέφτεται μόνο πότε θα βρεθεί στο γυμναστήριο και έθεσε ως στόχο ένα ακόμη μεγαλύτερο τρόπαιο.

«Είναι απίστευτο συναίσθημα, είναι πολύ σκληρή δουλεία που απέδωσε. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι. Δεν ήταν μόνο τα 6 χρόνια που είμαι στους Μπακς, ξεκίνησε όταν ήμουν 12 χρονών και ήταν η πρώτη φορά που έπιασα μπάλα του μπάσκετ. Δόξα τον Θεό έχω σπουδαίους ανθρώπους δίπλα μου που με στηρίζουν και με πιστεύουν, όπως πιστεύω εγώ στον εαυτό μου και αυτό το τρόπαιο είναι μόνο η αρχή. Θέλω να βελτιώνομαι ατομικά και ελπίζω μαζί να βελτιώνω και την ομάδα μου και στα χρόνια που θα έρθουν να φέρουμε και το μεγάλο τρόπαιο».

Για τους συμπαίκτες του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολίασε:

«Όπως είπα και στον λόγο μου, οι συμπαίκτες μου ήταν πάντα πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, ήταν έτοιμοι και έδιναν πάντα το 100%. Ποτέ δεν μπορεί να κερδίσει ένας παίκτης μόνος του 60 παιχνίδια, δεν το έκανα μόνος μου και είναι ένα βραβείο που πάει και στους συμπαίκτες μου και τους αγαπώ».

Τέλος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε τόσο για τα μελλοντικά του σχέδια, όσα και για τι γίνεται στην Ελλάδα όταν κάποιος κερδίζει ένα μεγάλο βραβείο.

«Το τρόπαιο που κατέκτησα είναι σίγουρα κίνητρο για την επόμενη σεζόν, προφανώς θα ήταν καλύτερα αν είχαμε φτάσει στους Τελικούς, αλλά σίγουρα μου δίνει κίνητρο. Το πιστεύετε ή όχι μετά τον λόγο μου σκεφτόμουν ποια θα είναι η επόμενη φορά που θα πάω στο γυμναστήριο και θα δουλέψω το παιχνίδι μου γιατί θέλω να είμαι εδώ και την νέα χρονιά. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει το μεγαλύτερο έπαθλο, το χρυσό έπαθλο, το Larry O’ Brien. Θα πάρει χρόνο, θέλει ημέρα με την ημέρα, αυτό έχω κάνει όλη μου την ζωή και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Για την ώρα απολαμβάνω όσα γίνονται, αλλά θα είναι πολύ πιο γλυκά αν πάμε στους Τελικούς. Είμαι σαν τον Θορ. Αυτό είναι το σφυρί μου. Σηκώνω το σφυρί μου… ναι στην Ελλάδα όταν σηκώνεις ένα τρόπαιο σου λένε άξιος ή όταν παντρεύεσαι, αλλά δεν μπορώ να το πω εγώ για τον εαυτό μου», είπε χαρακτηριστικά ο Greek Freak.

