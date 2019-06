Μεταγραφική καταιγίδα: Ανακοίνωσε και Ντουρμισάι ο Ολυμπιακός!

Μία ακόμα μεταγραφή ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τρίτης, με τους Ερυθρόλευκους μετά τους Χιλάλ Σουντανί, Μπρούνο Φελίπε και Ούγκο Κάιπερς να γνωστοποιούν και την απόκτηση του Φιορίν Ντουρμισάι.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Φιορίν Ντουρμισάι καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Fjorin Durmishaj welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪

