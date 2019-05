Χάρτινο πιάτο του Κερτ Κομπέιν σε δημοπρασία του Julien’s

Ένα χάρτινο πιάτο που χρησιμοποίησε ο Κερτ Κομπέιν, πουλήθηκε σε δημοπρασία για το αστρονομικό ποσό των 22.400 δολαρίων.

Το 1990 ο αρχηγός του θρυλικού συγκροτήματος των Nirvana είχε φάει πίτσα από το συγκεκριμένο πιάτο και στη συνέχεια γυρνώντας το, έγραψε μία setlist στο πίσω μέρος με μαρκαδόρο.

Η πώληση του χάρτινου πιάτου, συμπεριλαμβανομένης της δακτυλογραφημένης επιστολή αυθεντικότητας, πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα μέσω της δημοπρασίας του Julien’s «Music Icons» (Είδωλα της Μουσικής), με τον οίκο δημοπρασιών να έχει «πέσει έξω» στην εκτίμηση της αξίας του «setlist πιάτου» καθώς σύμφωνα με αρχική εκτίμηση το πιάτο θα έφθανε την τιμή των 1.000 έως 2.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με την επιστολή αυθεντικότητας, ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των Nirvana έφαγε από το πιάτο πριν από μια συναυλία στις 23 Απριλίου 1990, στο Club της 9:30 στην Ουάσινγκτον.

Ο Τζόνι Ριγκς του συγκροτήματος THUD – που, όπως είπε, άνοιγε τη συναυλία των Nirvana εκείνο το βράδυ – πήρε το πιάτο μετά τις εμφανίσεις τους.

«Αυτό είναι ένα κομμάτι της ιστορίας», γράφει ο Ριγκς στην επιστολή αυθεντικότητας. «Μια χειρόγραφη λίστα τραγουδιών από τον Κερτ πριν από το χτύπημα της φήμης. Δεν βλέπετε πολλές τέτοιες πια. Οι περισσότερες που ακολούθησαν δεν ήταν χειρόγραφες».

Η setlist στο πίσω μέρος του πιάτου περιλαμβάνει τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος «In Bloom» και «Love Buzz».

Το πιάτο συνοδεύεται επίσης, σύμφωνα με τη δημοπρασία, από ένα διαφημιστικό φυλλάδιο της συναυλίας εκείνης της βραδιάς.

Σύμφωνα με το Page Six, στη δημοπρασία «Music Icons» πουλήθηκε επίσης μια πράσινη ζακέτα που φορούσε ο Κερτ Κομπέιν στην τελευταία φωτογράφηση του το 1993 με την ζακέτα να αγοράζεται έναντι 75.000 δολαρίων.

Ο Κερτ Κομπέιν έβαλε τέλος στη ζωή του στις 5 Απριλίου 1994, στο σπίτι του κοντά στη λίμνη Ουάσιγκτον.

Κατά την 25η επέτειο από τον θάνατό του, νωρίτερα φέτος, οι Nirvana απέτισαν φόρο τιμής στον Κομπέιν με ένα συγκινητικό tweet και μια φωτογραφία του.

Kurt—You left us 25 years ago. You mean so much to so many. ❤️ pic.twitter.com/VhtNa8WUCt

— Nirvana (@Nirvana) April 5, 2019