Κύπρος : Τι δείχνουν τα exit poll για τις ευρωεκλογές

Με το κλείσιμο των καλπών στις έξι το απόγευμα, τα κυπριακά τηλεοπτικά κανάλια μετέδωσαν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εξόδου που διενήργησαν.
Τα exit poll δίνουν στα κόμματα-συνδυασμούς τα παρακάτω ποσοστά:
ΡΙΚ
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 27-30,5%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 3,5-5,5%
ΔΗΚΟ 11,5-14%
ΔΗΣΥ 28-31,5%
ΕΔΕΚ 9-11%
ΕΛΑΜ 6,5-8,5%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ –
ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 2,5-4%
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ 1-2%
ΑΛΛΟΙ 1,5-2,5%
ΑΝΤ1
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 25-27%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 3-5%
ΔΗΚΟ 11-13%
ΔΗΣΥ 30-33%
ΕΔΕΚ 9-11%
ΕΛΑΜ 8-10%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ 1-2%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 3-4%
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ 1-2%
ΑΛΛΟΙ 1%
ΣΙΓΜΑ
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 26-30%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 3-4,50%
ΔΗΚΟ 13-15,5%
ΔΗΣΥ 28-32%
ΕΔΕΚ 9-11,5%
ΕΛΑΜ 7,5-9,5%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,5-1,50%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 2-4%
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ 1,50-2,50%
ΑΛΛΟΙ 0,2-1,2%
OMEGA
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 26,5-30,5%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 2,2-4,4%
ΔΗΚΟ 11,5-14,5%
ΔΗΣΥ 28-32%
ΕΔΕΚ 8-11%
ΕΛΑΜ 7-10%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ –
ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 2,2-4,4%
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ –
ALPHA
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 25-30%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 2-4,5%
ΔΗΚΟ 11-15%
ΔΗΣΥ 27,5-32,5%
ΕΔΕΚ 8-11%
ΕΛΑΜ 7,5-10,5%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ –
ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 3-6%
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ –