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    • Κύπρος : Τι δείχνουν τα exit poll για τις ευρωεκλογές

    Οριακή αναμένεται να είναι η διαφορά του ΔΗΣΥ με το ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ σύμφωνα με τα exit poll που μετέδωσαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί στην Κύπρο

    ΤοΒΗΜΑ Team
    Κύπρος : Τι δείχνουν τα exit poll για τις ευρωεκλογές | tovima.gr

    Με το κλείσιμο των καλπών στις έξι το απόγευμα, τα κυπριακά τηλεοπτικά κανάλια μετέδωσαν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εξόδου που διενήργησαν.

    Τα exit poll δίνουν στα κόμματα-συνδυασμούς τα παρακάτω ποσοστά:

    ΡΙΚ

    ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 27-30,5%
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 3,5-5,5%
    ΔΗΚΟ 11,5-14%
    ΔΗΣΥ 28-31,5%
    ΕΔΕΚ 9-11%
    ΕΛΑΜ 6,5-8,5%
    ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ –
    ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 2,5-4%
    ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ 1-2%
    ΑΛΛΟΙ 1,5-2,5%

    ΑΝΤ1

    ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 25-27%
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 3-5%
    ΔΗΚΟ 11-13%
    ΔΗΣΥ 30-33%
    ΕΔΕΚ 9-11%
    ΕΛΑΜ 8-10%
    ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ 1-2%
    ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 3-4%
    ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ 1-2%
    ΑΛΛΟΙ 1%

    ΣΙΓΜΑ

    ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 26-30%
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 3-4,50%
    ΔΗΚΟ 13-15,5%
    ΔΗΣΥ 28-32%
    ΕΔΕΚ 9-11,5%
    ΕΛΑΜ 7,5-9,5%
    ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,5-1,50%
    ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 2-4%
    ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ 1,50-2,50%
    ΑΛΛΟΙ 0,2-1,2%

    OMEGA

    ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 26,5-30,5%
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 2,2-4,4%
    ΔΗΚΟ 11,5-14,5%
    ΔΗΣΥ 28-32%
    ΕΔΕΚ 8-11%
    ΕΛΑΜ 7-10%
    ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ –
    ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 2,2-4,4%
    ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ –

    ALPHA

    ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 25-30%
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 2-4,5%
    ΔΗΚΟ 11-15%
    ΔΗΣΥ 27,5-32,5%
    ΕΔΕΚ 8-11%
    ΕΛΑΜ 7,5-10,5%
    ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ –
    ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 3-6%
    ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ –

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