Έτσι εκτέλεσε τη Φενέρ των Ζοτς και Σλούκα ο Λάρκιν

Με τον Σέιν Λάρκιν να πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του, η Αναντολού Εφές διέλυσε με 92-73 την Φενερμπαχτσέ των Ομπράντοβιτς και Σλούκα και προκρίθηκε στον τελικό του Final 4 της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στη Βιτόρια.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε σμπαράλια την άμυνα της Φενέρ και οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του στον μεγάλο τελικό. Συγκεκριμένα, ο 26χρονος άσος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 30 πόντους, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά. Πιο αναλυτικά, είχε 4/5 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 7/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις 2 λάθη!

Φανταστική εμφάνιση από τον πρώην άσο των Μπόστον Σέλτικς, ο οποίος ανάγκασε μέχρι και τους οπαδούς της Φενέρ να τον χειροκροτήσουν! Η Ευρωλίγκα λίγη ώρα μετά το τέλος του μεγάλου αγώνα ανέβασε στα social media μια φωτογραφία του Αμερικανού και τόνισε ότι η αποψινή του εμφάνιση θα μνημονεύεται για αρκετό καιρό.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

This @ShaneLarkin_3 performance will be remembered for some time!#F4GLORY pic.twitter.com/9PsrM6igKl

— EuroLeague (@EuroLeague) May 17, 2019