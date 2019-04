Μακελειό στη Σρι Λάνκα – Η στιγμή της έκρηξης σε μία από τις εκκλησίες

Δραματικές στιγμές ζουν από το πρωί οι κάτοικοι της Σρι Λάνκα μετά τις βομβιστικές επιθέσεις αγνώστων σε εκκλησίες και ξενοδοχεία, καθώς ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει μέχρι στιγμής τους 156 ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία της περιοχής.

Μία από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν κατέγραψε η κάμερα αυτοκινήτου που περνούσε κοντά από το σημείο. Πρόκειται για την εκκλησία του Αγίου Αντωνίου.

Δείτε τη στιγμή της έκρηξης

A dashcam footage showing the blast which occurred this morning at Kochikade St. Anthony’s church.#SriLanka #Lk pic.twitter.com/bIWctmTUup

— Kavinthan s (@Kavinthans) 21 Απριλίου 2019