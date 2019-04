Πασχαλινά έθιμα από τη Νότια Κυνουρία στο… αεροδρόμιο της Αθήνας

Το αεροδρόμιο της Αθήνας συνεχίζει να ταξιδεύει τους επισκέπτες του σε ξεχωριστούς προορισμούς της Ελλάδας μέσω του προγράμματος «Fly me to the Moon – Sounds Greek to Me!».

Ο έβδομος προορισμός είναι η Νότια Κυνουρία και τα πασχαλινά της έθιμα. Η πολιτιστική παράδοση της Τσακωνιάς, με τον αργαλειό, την τσακώνικη μελιτζάνα και το φαντασμαγορικό πασχαλινό έθιμο από το Λεωνίδιο με τα αερόστατα-φαναράκια στον ουρανό, συστήνονται στους ταξιδιώτες και στους επισκέπτες του αεροδρομίου την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, στο επίπεδο Αναχωρήσεων – Είσοδος 3 (περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης), ώρες 12.00 – 16.00.

Η Τσακωνιά, με την ιδιαίτερη διάλεκτο που έχει ρίζες στην αρχαία δωρική και τον δαιδαλώδη χορό της που αναπαριστά λαβύρινθο, συμμετέχει στο πρόγραμμα «Fly me to the Moon», φέρνοντας τον δικό της ξεχωριστό ρυθμό στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Επιβάτες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν στην υφαντική τέχνη του αργαλειού αλλά και να απολαύσουν τοπικά εδέσματα.

Ακόμη, οι ταξιδιώτες και οι επισκέπτες του αεροδρομίου μπαίνοντας στο πνεύμα των ημερών του Πάσχα θα δημιουργήσουν αυτοσχέδια αερόστατα-φαναράκια, αναβιώνοντας το φαντασμαγορικό έθιμο από το γραφικό Λεωνίδιο, την όμορφη πρωτεύουσα της Τσακωνιάς, που προσφέρει το βράδυ της Ανάστασης ένα θέαμα ήχου και φωτός, με το ξεχωριστό χρώμα που δίνει το πέταγμα των αερόστατων στον νυχτερινό ουρανό.

Ξεδιπλώνοντας το φυσικό κάλλος, την πολιτισμική ταυτότητα, τη γαστρονομία, τα ήθη και τα έθιμα, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, αλλά και τη σύγχρονη εικόνα κάθε περιοχής, το «Fly me to the Moon -Sounds Greek to me» στο αεροδρόμιο προσφέρει γεύση από την Ελλάδα στους ταξιδιώτες μέσω «ξεναγήσεων», μαζί με τους τοπικούς εκπροσώπους, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους των τιμώμενων περιοχών της χώρας μας.

Το πρόγραμμα

Ιούλιος 2018 – Στερεά Ελλάδα

Σεπτέμβριος 2018 – Χανιά

Νοέμβριος 2018 – Ηπειρος

Δεκέμβριος 2018 – Βόρεια Ελλάδα – Κοζάνη

Μάρτιος 2019 – Σκύρος

Μάρτιος 2019 – Ν. Αιγαίο

Απρίλιος 2019 – Ν. Κυνουρία

To «Fly me to the Moon» είναι μια συνεργασία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της πολιτιστικής πλατφόρμας ελculture, που πραγματοποιείται για έκτη συνεχή χρονιά.

Περισσότερες πληροφορίες στα www.aia.gr και www.elculture.gr.