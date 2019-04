Μάλτα: Συμφωνία για τους εγκλωβισμένους μετανάστες

The migrant rescue ship 'Alan Kurdi', operated by German NGO Sea-Eye, is seen from a resupply vessel off the coast of Malta April 9, 2019. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Οι 62 μετανάστες θα αποβιβαστούν στη Μάλτα και στη συνέχεια θα προωθηθούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επετεύχθη συμφωνία για τους εγκλωβισμένους μετανάστες σε πλοίο ανοιχτά της Μάλτας

Οι 62 μετανάστες που παραμένουν εγκλωβισμένοι εδώ και περισσότερο από μια εβδομάδα στο πλοίο Alan Kurdi της γερμανικής μκο Sea-Eye ανοιχτά της Μάλτας θα μπορέσουν να αποβιβαστούν στη Μάλτα και να μεταφερθούν από εκεί στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Μάλτας. «Μέσω του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συνεργασία της Μάλτας, οι μετανάστες που επιβαίνουν στο πλοίο Alan Kurdi μη κυβερνητικής οργάνωσης θα κατανεμηθούν μεταξύ τεσσάρων κρατών της ΕΕ, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και του Λουξεμβούργου», διευκρινίζει η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της. «Κανένας από τους μετανάστες δεν θα παραμείνει στη Μάλτα», σημείωσε η κυβέρνηση της χώρας. Οι πρόσφυγες και μετανάστες θα μετεπιβιβαστούν από το πλοίο της μκο σε πλοίο της Μάλτας το οποίο θα τους φέρει στην ακτή, σύμφωνα με διπλωμάτη της χώρας. Το πλοίο Alan Kurdi – που πήρε το όνομά του από τον μικρό Σύρο πρόσφυγα, που βρέθηκε νεκρός σε μια τουρκική ακτή – διέσωσε στις 3 Απριλίου 64 μετανάστες που επέβαιναν σε αυτοσχέδιο πλεούμενο ανοιχτά της Λιβύης. Έκτοτε το πλοίο συνέχιζε να πλέει ανοιχτά της Μάλτας, καθώς η χώρα αυτή και η Ιταλία – δύο χώρες που έχουν υιοθετήσει μια σκληρή γραμμή για τις αφίξεις μεταναστών από τη βόρεια Αφρική – αρνούνταν τον ελλιμενισμό του