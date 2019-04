Σόλσκιερ τριετίας στη Γιουνάιτεντ

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έχει χτίσει μια Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις και η καλή του δουλειά επιβραβεύθηκε.

Ήταν κοινό μυστικό πως ο Νορβηγός είχε συγκεντρώσει πολλές πιθανότητες να παραμείνει στην ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων» και τελικά αυτό συνέβη.

Ο 46χρονος τεχνικός ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ομάδα του Μάντσεστερ για τα επόμενα τρία χρόνια και από το καλοκαίρι θα έχει την ευκαιρία να χτίσει τον σύλλογο όπως εκείνος θέλει.

Μάλιστα ο Σόλσκιερ προχώρησε σε κάποιες δηλώσεις λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Από την πρώτη στιγμή που επέστρεψα αισθάνθηκα ότι πραγματικά βρίσκομαι στο σπίτι μου. Ήταν τιμή μου που έπαιξα ως ποδοσφαιριστής στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μετά ξεκίνησα την προπονητική μου καριέρα εδώ στα τμήματα υποδομής. Οι πρόσφατοι μήνες είναι φανταστικοί και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους με τους οποίους συνεργάζομαι. Είναι η δουλειά των ονείρων μου…».

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager.

— Manchester United (@ManUtd) March 28, 2019