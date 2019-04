«Τέλος η σεζόν για Τζεντίλε»

Ο Ιταλός φόργουορντ, Αλεσάντρο Τζεντίλε, τραυματίστηκε στον ώμο στο παιχνίδι με την Μούρθια και εκφράζονται φόβοι ότι δεν θα αγωνιστεί ξανά μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο «Άλε» πραγματοποιούσε «μεστή» χρονιά με την Εστουδιάντες,έχοντας κατά μέσο όρο 14,7 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ ανά ματς φέτος. Ωστόσο, η ατυχία του χτύπησε την πόρτα…

Ο 26χρονος άσος έπεσε «άτσαλα» στο παρκέ και χτύπησε στον ώμο και σύμφωνα με τον Εμιλιάνο Κάρσια του «Sportando» θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σήμερα Τρίτη (26/03) έκανε μαγνητική και τα αποτελέσματα ήταν αποθαρρυντικά.

Alessandro Gentile likely done for the remainder of the season with a shoulder injury, I am told.

Gentile suffered the injury in the bad fall he had against Murcia during the weekendpic.twitter.com/pRngzLmRFR

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 26, 2019