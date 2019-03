Αποθέωσε τον Καλάθη ο Πιτίνο: Έπαιξε σπουδαία

Μία ακόμα σπουδαία παράσταση από τον τεράστιο Νικ Καλάθη.

Ο ηγέτης του Τριφυλλιού ήταν… διαστημικός στον αγώνα με την Αρμάνι στο Μιλάνο και με 27 πόντους οδήγησε τους Πράσινους σε μία πολύ σημαντική νίκη (95-83).

Ο διεθνής γκαρντ έκανε σμπαράλια την άμυνα της ιταλικής ομάδας και ανάγκασε τον Μάικ Τζέιμς και τους συμπαίκτες του να υποκλιθούν μπροστά του.

Εκτός από τους παίκτες της ιταλικής ομάδας, στο μεγαλείο του Νικ Καλάθη υποκλίθηκε και ο Ρικ Πιτίνο. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μετά το τέλος της αναμέτρησης με ανάρτησή του στα social media αποθέωσε τον 30χρονο γκαρντ.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος προπονητής, έγραψε: «Άλλη μία όμορφη εκτός έδρας νίκη στο Μιλάνο με 95-83. Ο Νικ Καλάθης έπαιξε 39 σπουδαία λεπτά με 27 πόντους, 14 ασίστ, 9 ριμπάουντ και μόνο 2 λάθη. Και το καλύτερο της σπουδαίας νίκης η παρουσία του Μανγκόκ Μαθιάνγκ».

Δείτε την ανάρτησή του:

Another awesome road win at Milano 95-83. Nick Calathes played 39 great minutes with 27 points / 14 assists / 8 rebounds & just 2 turnovers. And to top off the great win Mangok Mathiang showed up! #paobc pic.twitter.com/XS86fmhg1j

— Rick Pitino (@RealPitino) March 22, 2019