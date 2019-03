Iράκ: Bύθιση φέρι στον Τίγρη με 40 νεκρούς

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα υπερφορτωμένο πορθμείο βυθίστηκε στον ποταμό Τίγρη κοντά στη Μοσούλη, στο Ιράκ, δήλωσαν σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters η αστυνομία και ιατρικές πηγές.

At least 40 reported dead as ferry carrying them capsizes near Mosul, Iraq pic.twitter.com/jAxqHNRWh0

Τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά που δεν ήξεραν κολύμπι, δήλωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Μοσούλης Χουσάμ Χαλίλ.

Exclusive video: death toll in Iraq ferry accident rises to 45, a security source tells Sputnik. The second reason of the capsize is the high water level of Tigris river pic.twitter.com/GNfk71L0qh

— Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) March 21, 2019