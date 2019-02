Επεισόδια στην Αλβανία με διαδηλωτές που προσπαθούν να εισέλθουν στο πρωθυπουργικό μέγαρο

Supporters of the opposition party shout slogans during an anti-government protest in front of the office of Albanian Prime Minister Edi Rama in Tirana, Albania, February 16, 2019. REUTERS/Florion Goga

Υποστηρικτές της αλβανικής αντιπολίτευσης διέσπασαν σήμερα αστυνομικό κλοιό αφού εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ και φωτοβολίδες και άρχισαν να προσπαθούν να σπάσουν τις πόρτες του κτιρίου που στεγάζει το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, καλώντας τον να παραιτηθεί. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι στο κέντρο των Τιράνων απαντώντας σε έκκληση της αντιπολίτευσης που ζητεί την αποχώρηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 και κατηγορείται για «διαφθορά». Μια ομάδα περίπου εκατό διαδηλωτών αρχικά έριξε καπνογόνα και πέτρες προς την κατεύθυνση του κτιρίου της κυβέρνηση, το οποίο φρουρούσε ισχυρή αστυνομική δύναμη. Οι διαδηλωτές φώναζαν «Ράμα, φύγε!». Στη συνέχεια παραβίασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατέλαβαν το προαύλιο του κτιρίου. Δακρυγόνα ρίχθηκαν από ψηλά στους διαδηλωτές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν σιδερένιες ράβδους για να σπάσουν τις πόρτες. Μια δεκαριά εισήλθαν στο κτίριο και ανέβηκαν στον πρώτο όροφο. Αξιωματικός της ασφάλειας απηύθυνε έκκληση για ηρεμία. Ο 54χρονος Έντι Ράμα, ο οποίος άρχισε το 2017 τη δεύτερη πρωθυπουργική θητεία του, είχε ανακοινώσει χθες πως δεν θα βρίσκεται στα Τίρανα στη διάρκεια της διαδήλωσης. Επρόκειτο να μεταβεί στον Αυλώνα, την περιφέρειά του, για έναν «διάλογο» με τους κατοίκους του για την «ανάπτυξη της πόλης». Ο Ράμα αμφισβητείται από τον κύριο σχηματισμό της αντιπολίτευσης, το κεντροδεξιό Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο έχει ήδη οργανώσει παρόμοιες διαδηλώσεις χωρίς πάντως να προκαλέσει σημαντικό πρόβλημα στην κυβέρνησή του. «Η 16η Φεβρουαρίου θα είναι η τελευταία ημέρα της εξουσίας του Ράμα. Αυτό το καθεστώς πρέπει να ανατραπεί πάση θυσία», είχε δηλώσει την Τετάρτη ο επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος Λουλζίμ Μπάσα, στη διάρκεια συγκέντρωσης των οπαδών του. Κατηγορώντας τον Ράμα για «συνέργεια με το οργανωμένο έγκλημα» και ότι «βύθισε τη χώρα στη διαφθορά και τη φτώχεια», η αντιπολίτευση, η οποία αποτελείται από πέντε κόμματα της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, ζητεί τον σχηματισμό κυβέρνησης τεχνοκρατών η οποία θα αναλάβει να οργανώσει πρόωρες εκλογές