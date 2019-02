Μασκότ της «Ντόχα 2019» ο αθλητής-γεράκι (Εικόνα)

Ο Φαλάχ, ένας αθλητής με τη μορφή γερακιού επιλέχθηκε ως μασκότ για το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στη Μέση Ανατολή (Κατάρ, 28/9-6/10).

Μάλιστα, ανακοινώθηκε επίσημα στην ετήσια Εθνική Ημέρα Αθλητισμού που γιορτάζεται στο Κατάρ, παρουσία του Σεϊχη Σαούντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θανί, προέδρου της εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

«Ως γεράκι, ο Φαλάχ, μπορεί να πετάξει σε νέους ορίζοντες χωρίς όρια και αυτή είναι η προσέγγισή μας στη διαμόρφωση και υποστήριξη του αθλητισμού του μέλλοντος. Θέλουμε να παρουσιάσουμε αυτό το υπέροχο άθλημα σε νέο κοινό και να προσελκύσουμε νέους αθλητές στο Κατάρ, στην ευρύτερη περιοχή και σε όλο τον κόσμο. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν οι άνθρωποι ταξιδέψουν και ενωθούν μαζί μας με κατεύθυνση την Ντόχα για το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της IAAF στη Μέση Ανατολή», δήλωσε χαρακτηριστικά στέλεχος της οργανωτικής επιτροπής.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Meet Falah, the official #IAAFWorlds mascot! Isn»t he awesome? 😍 Let us know what you think Falah can do in the replies below! 👇🏻 #AimBeyond

نقدم لكم «فلاح»، التعويذة الرسمية لبطولة العالم لألعاب القوى #الدوحة٢٠١٩! ما هي صفات فلاح باعتقادكم؟ شاركونا تعليقاتكم #طموح_بلا_حدود pic.twitter.com/7okEpd9MxW

— IAAFDoha2019 (@IAAFDoha2019) February 12, 2019