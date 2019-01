Μαδούρο: οι ΗΠΑ θέλουν να «κλέψουν» τη Citgo από τη χώρα

Venezuela's President Nicolas Maduro wipes his face while he speaks during a pro-government rally in Caracas, Venezuela August 27, 2016. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατήγγειλε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να αποσπάσουν παράνομα από τον έλεγχο της χώρας του τη Citgo, εταιρεία διύλισης καυσίμων που είναι θυγατρική της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου PdVSA, και πρόσθεσε ότι το Καράκας σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, μετά τις σαρωτικές κυρώσεις που επέβαλε η Ουάσινγκτον σε βάρος του ομίλου, καθώς κορυφώνει την πίεση που ασκεί για να αναγκάσει τον σοσιαλιστή πολιτικό να εγκαταλείψει την εξουσία. «Έδωσα συγκεκριμένες οδηγίες στον πρόεδρο της PdVSA για να αρχίσει πολιτικές, επιχειρησιακές, εμπορικές και νομικές ενέργειες, ενώπιον των αμερικανικών και διεθνών δικαστηρίων, για να υπερασπιστεί την ιδιοκτησία, τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα της Citgo», θυγατρικής του δημόσιου ομίλου που διαθέτει πολλά διυλιστήρια στην αμερικανική επικράτεια, ανέφερε ο Μαδούρο. «Οι ΗΠΑ (…) αποφάσισαν να πάρουν τον δρόμο της κλοπής της Citgo από τη Βενεζουέλα», συμπλήρωσε ο πρόεδρος, αφού υποδέχθηκε διπλωμάτες που επέστρεψαν από την Ουάσινγκτον μετά την απόφαση του Μαδούρο να διακόψει τις σχέσεις του Καράκας με την Ουάσινγκτον. Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που έχει αναγνωρίσει ως τον νόμιμο αρχηγό του κράτους της Βενεζουέλας τον αυτοανακηρυγμένο μεταβατικό πρόεδρο Χουάν Γκουαϊδό, ηγέτη της αντιπολίτευσης και πρόεδρο της Βουλής, δεν αποδέχεται τη διακοπή των διμερών διπλωματικών σχέσεων.