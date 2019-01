Με Φορτούνη στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός

Με τον Κώστα Φορτούνη στη σύνθεσή του θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη, για την 18η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός παρά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη μέση, σφίγγει τα δόντια και συμπεριελήφθη στην αποστολή για τον αγώνα με τους Αρκάδες.

Στην αποστολή βρίσκεται επίσης ο Μαντί Καμαρά, που είχε χάσει τα προηγούμενα παιχνίδια λόγω τραυματισμού. Ο Αφρικανός πλέον έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνς. Στις επιλογές του Πορτογάλου είναι επίσης ο Σολδάνο, ο οποίος στον αγώνα του Κυπέλλου με την Ξάνθη έκανε το ντεμπουτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Από εκεί και πέρα, εκτός έμειναν ο νεοαποκτηθέντας Ζιλ Ντίας, ο τραυματίας Μπουχαλάκης, αλλά και οι Τσιμίκας, Μιράντα και Ναουέλ.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Σα, Χουτεσιώτης

Αμυντικοί: Ομάρ, Μεριά, Κούτρης, Βούκοβιτς, Τοροσίδης, Σισέ

Μέσοι: Καμαρά, Νάτχο, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Λάζαρος, Γκιγιέρμε, Μασούρας, Ποντένσε

Επιθετικοί: Γκερέρο, Χασάν, Σολδάνο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. / The squad players selected ahead of the match against Asteras Tripoli FC. 🔴⚪️⚽️#olympiacos #slgr #ASTOLY #squadlist #legend pic.twitter.com/PhNQUH7fcU

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 26, 2019