Βενεζουέλα: Προ των πυλών του Εμφυλίου Πολέμου – Ο Μαδούρο καλεί τον στρατό

Με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί μοιάζει τις τελευταίες ώρες η Βενεζουέλα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίσημη δημόσια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, αναγνώρισαν ως προσωρινό πρόεδρο της χώρας τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Χουάν Γκουάιντο.

Ο τελευταίος αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος της Βενεζουέλας, κάνοντας χρήση της απόφασης που είχε λάβει τις προηγούμενες ημέρες η Εθνοσυνέλευση, η οποία είχε χαρακτηρίσει «σφετεριστή της προεδρίας» τον Νικολάς Μαδούρο.

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βρίσκονται στους δρόμους του Καράκας, διαδηλώνοντας κατά του Μαδούρο, ενώ αστυνομικές δυνάμεις συγκρούονται μαζί τους.





Ο Νικολάς Μαδούρο, με μία σειρά από μηνύματα στο Twitter αρνήθηκε να παραιτηθεί και κάλεσε τον κόσμο σε «μέγιστη λαϊκή κινητοποίηση», κάνοντας παράλληλα λόγο για αμερικανοκίνητη απόπειρα πραξικοπήματος.

«Άνδρες και γυναίκες της πατρίδας μας, ηρεμία, συνείδηση ​​και μέγιστη λαϊκή κινητοποίηση για να κερδίσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα της Βενεζουέλας. Ας υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας, καταδικάζοντας τον φασισμό και υψώνοντας τις ιστορικές σημαίες του αγώνα του Fabricio Ojeda», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ νωρίτερα είχε αναρτήσει φωτογραφίες από τις συγκεντρώσεις υπέρ του σε διάφορες περιοχές.

In this new phase of the Bolivarian Government, all our action is aimed at meeting the needs of the Venezuelan people. Together we will make a turn that will deepen social policy to achieve the maximum happiness that our Liberator Simón Bolívar dreamed of. pic.twitter.com/E76n1Ru2sW — Nicolás Maduro (@maduro_en) January 23, 2019

Men and women of our Homeland, calm, conscience and maximum popular mobilization to win the peace and stability of Venezuela. Let’s defend our sovereignty, condemn fascism and raise the historic flags of fight of Fabricio Ojeda. The streets belong […] https://t.co/wCPZtx0nSK — Nicolás Maduro (@maduro_en) January 23, 2019

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας ανακοίνωσε, επίσης, ότι η Βενεζουέλα διακόπτει τις διπλωματικές της σχέσεις με τις ΗΠΑ και έδωσε χρονικό διάστημα 72 ωρών στο αμερικανικό διπλωματικό προσωπικό να αποχωρήσει από την χώρα.

Παράλληλα ζήτησε από το στρατό της χώρας να διατηρήσει την ενότητα και την πειθαρχία.

Έβαλε «φωτιές» ο Τραμπ

Με ανακοίνωσή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει «όλο το βάρος της οικονομικής και διπλωματικής δύναμης των ΗΠΑ για να ασκήσει πιέσεις για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Βενεζουέλα» και ενθάρρυνε άλλες κυβερνήσεις στο δυτικό ημισφαίριο να αναγνωρίσουν επίσης τον Γκουαϊδό.

«Σήμερα, αναγνωρίζω επισήμως τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό, ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας», υπογραμμίζει η ανακοίνωση Τραμπ.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι οι πολίτες της Βενεζουέλας έχουν υποφέρει επί μακρόν στα χέρια του Μαδούρο και έτσι σήμερα αναγνώρισε επίσημα τον Γκουάιδο ως προσωρινό πρόεδρο.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019

Έντονες προειδοποιήσεις της Ουάσιγκτον

Στο κάλεσμα του Μαδούρο για εξέγερση, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έμεινε με σταυρωμένα, αφού προειδοποίησε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας ότι είναι έτοιμη να εντείνει τις κυρώσεις στο πετρέλαιο, το χρυσό και να επιβάλει επιπλέον οικονομικές κυρώσεις, αν ασκηθεί βία ενάντια στην αντιπολίτευση της χώρας, διαμηνύοντας ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι.

«Αν ο Μαδούρο και οι φίλοι του επιλέξουν να απαντήσουν με βία – αν επιλέξουν να βλάψουν οποιοδήποτε μέλος της εθνοσυνέλευσης ή άλλους νόμιμους αξιωματούχους της κυβέρνησης της Βενεζουέλας βρίσκονται στο τραπέζι για τις ΗΠΑ αναφορικά με τις ενέργειες που θα λάβουν», τόνισε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους.

Πομπέο σε Μαδούρο: Παραιτήσου…

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, σε μια προσπάθεια να εντείνει τις πιέσεις για την παραίτηση του Μαδούρο κάλεσε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας να παραιτηθεί και παρότρυνε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής να στηρίξουν τις προσπάθειες για αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Με ανακοίνωσή του ο Πομπέο επιβεβαίωσε τη στήριξη των ΗΠΑ στον Γκουάιδο καθώς θα συγκροτήσει μια μεταβατική κυβέρνηση και θα προετοιμάσει τη χώρα για εκλογές.

«Ο λαός της Βενεζουέλας υπέφερε αρκετά για πολύ μεγάλο διάστημα υπό την καταστροφική δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο», σημείωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. «Καλούμε τον Μαδούρο να παραιτηθεί υπέρ ενός νόμιμου ηγέτη που αντανακλά τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας», πρόσθεσε.

Βραζιλία, Κολομβία, Παραγουάη Χιλή και Περού στα χνάρια του Τραμπ

Την απόφαση των ΗΠΑ υιοθέτησαν και οι κυβερνήσεις της της Βραζιλίας, της Κολομβίας, της Παραγουάης, και της Χιλής.

Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση με ανακοίνωσή της τόνισε ότι θα παράσχει πολιτική και οικονομική στήριξη για την επιστροφή της γειτονικής της χώρας στη δημοκρατία.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Ιβάν Νούκε και ο Χιλιανός πρόεδρος Σεμπαστιάν Πινέρα επίσης ανακοίνωσαν ότι αναγνωρίζουν τον Γκουαϊδό πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Ο πρόεδρος της Παραγουάης Μάριο Αμπντο με Τweet του δήλωσε ότι εκείνος και η κυβέρνησή του θα στηρίξουν «την ελευθερία και τη δημοκρατία», στη χώρα που μαστίζεται από την κρίση.

Paraguay expresa su apoyo al presidente encargado de Venezuela @jguaido Cuenten con nosotros para abrazar de nuevo la libertad y la democracia. — Marito Abdo (@MaritoAbdo) January 23, 2019

«Ο στρατός αποκηρύσσει κάθε πρόεδρο ο οποίος επιβάλλεται»

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας Βλαντίμιρ Παντρίνο με ανάρτηση στο twitter δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αποκηρύσσουν κάθε πρόεδρο ο οποίος αυτοαναγορεύεται ή επιβάλλεται από «σκοτεινά συμφέροντα».

Με αίμα βάφτηκαν οι διαδηλώσεις

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ταραχών που ξέσπασαν τη νύχτα στη Βενεζουέλα.

Ένας ανήλικος ηλικίας 16 ετών τραυματίστηκε θανάσιμα «από πυροβόλο όπλο κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης» στη λαϊκή συνοικία Κάτια, στο δυτικό τμήμα του Καράκας, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Observatorio de Conflictividad Social (OVCS).

Άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια λεηλασιών στο Σιουδάδ Μπολίβαρ, στην πολιτεία Μπολίβαρ (νότια), που συνορεύει με τη Βραζιλία, ανέφερε η αστυνομία. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ένας 30χρονος άνδρας.

Την ίδια ώρα, δεκάδες διαδηλωτές πυρπόλησαν ένα άγαλμα του εκλιπόντος Σοσιαλιστή προέδρου, Ούγκο Τσάβες, (1999-2013) στην πόλη Σαν Φελίξ, επίσης στο κρατίδιο Μπολίβαρ.

Από την πλευρά του το Μεξικό, δια του εκπροσώπου του προέδρου της χώρας, ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να αναγνωρίζει τον Μαδούρο ως πρόεδρο της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος του λαού της Βενεζουέλας για την εξεύρεση μιας δημοκρατικής λύσης.

Το Περού δήλωσε επίσης ότι αναγνωρίζει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας ως προσωρινό πρόεδρο της χώρας. Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανέφερε ότι υποστηρίζει μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση της εξουσίας στη Βενεζουέλα το συντομότερο δυνατόν.