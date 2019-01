Ολυμπιακός για Τσιτσιπά: «Το μέλλον σου ανήκει»

Το ταξίδι του Στέφανου Τσιτσιπά έλαβε τέλος στο Αυστραλιανό Όπεν μετά την ήττα με 3-0 σετ από τον ανίκητο Ράφα Ναδάλ στα ημιτελικά του τουρνουά.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ημιτελικού έστειλε τα συγχαρητήριά της στον Έλληνα πρωταθλητή μέσω των social media.

«Συγχαρητήρια Στέφανε για το όμορφο ταξίδι, μας έκανες όλους υπερήφανους! Το μέλλον σου ανήκει!», ήταν το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Συγχαρητήρια Στέφανε για το όμορφο ταξίδι, μας έκανες όλους υπερήφανους! Το μέλλον σου ανήκει!

Congratulations @StefTsitsipas for the beautiful journey, you made us all proud! The future is yours! 🇬🇷🎾💪🏻 #AusOpen #Tsitsipas #Greece pic.twitter.com/bfBBbSHUqO

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 24, 2019