Η 11άδα του Ολυμπιακού με την Ξάνθη: «Νέα» άμυνα, Νάτχο, Μασούρας και Χασάν

Ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη επί της Ξάνθης για να πανηγυρίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου, με τον Πέδρο Μαρτίνς να αποφασίζει να προβεί σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα των Ερυθρόλευκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, ο Πορτογάλος αλλάζει όλη την άμυνα πλην του Ζοσέ Σα, καθώς επέλεξε να ξεκινήσει με τους Τοσοσίδη, Μεριά, Μιράντα και Τσιμίκα στην άμυνα. Μπροστά τους θα ξεκινήσει πάλι ο Γκιγιέρμε, ενώ ο Νάτχο επιστρέφει στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών, αγωνιζόμενος πίσω από τον Κώστα Φορτούνη.

Στο δεξιό άκρο της επίθεσης θα αγωνιστεί για πρώτη φορά ως βασικός ο Γιώργος Μασούρας, ο Ποντένσε θα πάρει θέση στο δεξιό άκρο και ο Χασάν θα παίξει και πάλι σε αρχική 11άδα μετά τις 11 Νοεμβρίου και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς με την Ξάνθη! 🔴⚪️👊🏻 / How we line-up at our home! 🔴⚪️👊🏻#olympiacos #GreekCup #OLYXAN #lineup #legend pic.twitter.com/I9abkzr5Ud

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 23, 2019