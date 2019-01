Μοσκοβισί: O κίνδυνος ενός Brexit χωρίς συμφωνία έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες

Meeting at the Ministry of Finance with the European Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs, Pierre Moscovici, Athens, Greece on January 16, 2019. / Συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί στο Μέγαρο Μαξίμου, Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2019

Ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Οικονομικές Υποθέσεις, Πιερ Μοσκοβισί, δήλωσε σήμερα ότι ο κίνδυνος ενός Brexit χωρίς συμφωνία έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες και ότι εναπόκειται στους Βρετανούς να δηλώσουν στην ΕΕ την πορεία που θέλουν να ακολουθήσουν. Ενώ η Βρετανία είναι προγραμματισμένο να αποχωρήσει από την Ένωση στις 29 Μαρτίου, ο Μοσκοβισί δήλωσε στο Reuters, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ότι η ΕΕ είναι έτοιμη και περιμένει, καθώς και ότι κανείς δεν επιθυμεί μια έκβαση χωρίς συμφωνία.