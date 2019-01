Τσιτσιπάς : Ο νεότερος τενίστας σε ημιτελικό Grand Slam μετά τον Τζόκοβιτς

Οι διακρίσεις και τα σπουδαία επιτεύγματα δεν έχουν τελειωμό για τον Στέφανο Τσιτσιπά που προκαλεί παγκόσμιο θαυμασμό με τα κατορθώματά του! Ακόμη ένα πέτυχε απόψε με την μεγάλη πρόκρισή του στα ημιτελικά του Australian Open.

Ο Τσιτσιπάς έγινε ο νεότερος που προκρίνεται σε ημιτελικό Grand Slam μετά τον Τζόκοβιτς το 2007. Θυμίζουμε ότι ο Έλληνας τενίστας έγινε 20 ετών μόλις τον περασμένο Αύγουστο! Το μέλλον του προδιαγράφεται αν μη τι άλλο λαμπρό.

.@StefTsitsipas becomes the youngest Grand Slam semifinalist since Novak Djokovic at the 2007 @usopen

— #AusOpen (@AustralianOpen) 22 Ιανουαρίου 2019