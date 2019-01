Παγκόσμιος Τσιτσιπάς : Υπόκλιση στο ταλέντο του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στα ημιτελικά του Australian Open μετά τη νέα επική εμφάνιση και πρόκριση του επί του Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ γράφοντας ιστορία. Ο Έλληνας τενίστας έχει προκαλέσει αίσθηση και θαυμασμό σε όλο τον κόσμο με τις κορυφαίες ιστοσελίδες να έχουν τον νέο «άθλο» του πρώτο θέμα.

This rally is crazy 🔥 #AusOpen



Ο έλληνας αθλητής έγινε ο νεότερος που προκρίνεται σε ημιτελικό Grand Slam μετά τον Τζόκοβιτς το 2007. Ο Τσιτσιπάς που μπήκε στη διοργάνωση ευρισκόμενος στη 15η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ανέβηκε στη 12η θέση, ενώ έχει τη δυνατότητα τη Δευτέρα (28/1) να μπει στην κορυφαία 10άδα.

.@StefTsitsipas becomes the youngest Grand Slam semifinalist since Novak Djokovic at the 2007 @usopen

22 Ιανουαρίου 2019