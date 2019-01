Τσιτσιπάς- highlights : Ετσι νίκησε τον Μπαουτίστα Αγούτ (βίντεο)

Εδώ δεν… μάσησε από τον Ρότζερ Φέντερερ, θα τον σταματούσε ο Μπαουτίστα Αγούτ; Καλός ο Ισπανός αλλά ο Στέφανος είναι το next big thing του αθλήματος κι αυτό έγινε κατανοητό και σήμερα. Ο 20χρονος Έλληνας τενίστας, επικράτησε του Ισπανού (3-1 σετ) με μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση μετά από κείνη της Κυριακής κόντρα στον «Βασιλιά» και πλέον βρίσκεται στα ημιτελικά του Australian Open, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Το ματς ήταν μία ακόμη παράσταση από τον Στέφανο που ξεδίπλωσε το πλούσιο ταλέντο του σε κάθε ευκαιρία και μας χάρισε μοναδικές στιγμές. Απολαύστε τον:

.@StefTsitsipas is into his first Grand Slam semi-final! 👌💪🤙👍 pic.twitter.com/7YjJDKXxsk — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 22 Ιανουαρίου 2019