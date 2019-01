Ισραήλ live… στο Twitter : «Αυτή τη στιγμή» βομβαρδίζουμε στη Συρία

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι διεξάγει πλήγματα εναντίον στόχων της ιρανικής δύναμης Κουντς στη Συρία και προειδοποίησε τις συριακές ένοπλες δυνάμεις να μην αποπειραθούν να αντεπιτεθούν εναντίον των δυνάμεων ή της επικράτειας του Ισραήλ.

«Αυτή τη στιγμή», ο ισραηλινός στρατός «επιτίθεται εναντίον στόχων της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη συριακή επικράτεια», γνωστοποίησε το ισραηλινό επιτελείο μέσω Twitter.

We have started striking Iranian Quds targets in Syrian territory. We warn the Syrian Armed Forces against attempting to harm Israeli forces or territory.

— Israel Defense Forces (@IDF) 20 Ιανουαρίου 2019